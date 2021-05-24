  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Толкнул арбитра и ударил соперника. Одноклубник Малиновского дисквалифицирован на 4 матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Толкнул арбитра и ударил соперника. Одноклубник Малиновского дисквалифицирован на 4 матча

Италия
(1 голосов)

Да еще и оштрафован

Толкнул арбитра и ударил соперника. Одноклубник Малиновского дисквалифицирован на 4 матча

Фото: beIN SPORTS

Новина українською

Полузащитник итальянской "Аталанты" Мартен де Роон получил дисквалификацию на 4 матча и штраф в размере 10 000 евро после удаления в воскресенье в матче последнего тура с "Миланом" (0:2).

Дисциплинарная комиссия наказала полузащитника из Нидерландов после бурной реакции 30-летнего игрока, когда для "россонери" назначили второй пенальти в матче с "Аталантой".

Читайте такжеГасперини: Хавбеки Аталанты обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен

Де Роон "ударил соперника в затылок и толкнул арбитра" во время паузы в последней игре сезона.

Таким образом Мартен, который в этом сезоне сыграл 35 матчей в Серии А, пропустит 4 первые поединки в чемпионате 2021/22.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Милан Мартен де Рон Мартен де Роон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...