Толкнул арбитра и ударил соперника. Одноклубник Малиновского дисквалифицирован на 4 матча

Полузащитник итальянской "Аталанты" Мартен де Роон получил дисквалификацию на 4 матча и штраф в размере 10 000 евро после удаления в воскресенье в матче последнего тура с "Миланом" (0:2).

Дисциплинарная комиссия наказала полузащитника из Нидерландов после бурной реакции 30-летнего игрока, когда для "россонери" назначили второй пенальти в матче с "Аталантой".

Де Роон "ударил соперника в затылок и толкнул арбитра" во время паузы в последней игре сезона.

Таким образом Мартен, который в этом сезоне сыграл 35 матчей в Серии А, пропустит 4 первые поединки в чемпионате 2021/22.