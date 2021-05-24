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Толкнул арбитра и ударил соперника. Одноклубник Малиновского дисквалифицирован на 4 матча
Да еще и оштрафован
Фото: beIN SPORTS
Полузащитник итальянской "Аталанты" Мартен де Роон получил дисквалификацию на 4 матча и штраф в размере 10 000 евро после удаления в воскресенье в матче последнего тура с "Миланом" (0:2).
Дисциплинарная комиссия наказала полузащитника из Нидерландов после бурной реакции 30-летнего игрока, когда для "россонери" назначили второй пенальти в матче с "Аталантой".
Де Роон "ударил соперника в затылок и толкнул арбитра" во время паузы в последней игре сезона.
Таким образом Мартен, который в этом сезоне сыграл 35 матчей в Серии А, пропустит 4 первые поединки в чемпионате 2021/22.
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