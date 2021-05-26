Малиновский отступает в последний момент. Лучшие в сезоне 2020/21 в Серии А и символическая сборная

Подводя итоги сезона 2020/21 в Серии А, UA-Футбол представляет вам символическую сборную сезона по нашей версии. Рассказав подробнее об игроках ее стартового состава и в нескольких словах - о запасных. Также мы выделили Топ-5 игроков, тренеров, вратарей сезона, как и пять главных прорывов и разочарований. Следует отметить, что стартовый состав сборной "играет" по тактической схеме 3-4-3, то есть с тремя центральными защитниками. Логичный выбор, учитывая, что со столькими центрдефами в "старте" играли пять из семи лучших команд лиги.

Вратарь

Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")

В Серии А уже не первый год атакуют. Вратари теряют свою важность. Этот сезон в целом был неудачным для них. Чему ясный симптом - наша символическая сборная. Сборная первого круга в целом не слишком изменилась, но как раз оба вратаря новые.

К Доннарумме также есть претензии, оборона "Милана" лишь третья в лиге с 41-им пропущенным. Тем не менее, нельзя не отметить его хладнокровие. На фоне бурных скандальных переговоров о его контракте, даже ненависти части своих болельщиков, ультрас, приведших его к плачу, он сумел сохранить уровень. Спасал и в Неаполе, и в Риме против "Ромы", и в Турине против "Ювентуса". А в последних пяти матчах сезона не пропускал вовсе. Чего "Милану" не удавалось сделать 15 лет.

Запасной : Самир Ханданович ("Интер"). Больше запомнились несколько его диких ошибок. Но всe жe его команда пропустила меньше всех - 35 мячей. Он остался капитаном и лидером по духу.

Правый защитник

Ашраф Хакими ("Интер")

Сразу стало ясно, что "нерадзурри" провернули великолепную сделку. Его скорость, наглость, умение легко обойти любого соперника, пробивать с обеих ног поражают. Во вскрытии "автобусов" соперника он критически важен. Семь голов и восемь ассистов даже кажутся не таким уж большим достижением, учитывая его талант. Антонио Конте также считает, что он способен на большее. В первой стадии сезона даже воспитывал, отправил в запас, требуя работать в отборе и никогда не выключаться. Ашраф внял. В следующем сезоне он добавит ещё больше.

Запасной : Хуан Куадрадо ("Ювентус"). Десять ассистов, а кажется, что все 20. Человек-"кросс" с иногда даже 20-ю за матч. Выиграл Дерби Италии дублем. Он и Кьеза тащили команду на горбу, благодаря им гибридная схема Андреа Пирло не развалилась полностью.

Центральные защитники

Милан Шкриньяр ("Интер")

Чуть не ушeл летом из-за плохой адаптации к игре с тремя центральными защитниками, из-за неe же начал сезон слабо, даже иногда в запасе. Но остался, стал скалой обороны, съедая всех соперников. Его не всегда замечают, а его прямых оппонентов на поле не замечают вообще. Да ещe и забил три крайне важных гола - в Вероне, в Риме против "Ромы" и единственный в матче против "Аталанты". Матч против бергамцев можно считать последней прямой битвой за Скудетто, результат которой решил всe. Тогда Милан и отбился под шквалом атак соперника, и забил.

Один из лучших центральных защитников в мире.

Стефан Де Фрай ("Интер")

Со словаком и с Бастони сформировал трио, которое Конте сравнил с его трио в "Ювентусе" десятилетней давности - Барцальи-Бонуччи-Кьеллини. Сравнение, конечно, громкое, но голландец, словак и итальянец и вправду выдали великолепный сезон, после неровного начала выстроив практически непроходимую стену.

Симон Кьер ("Милан")

Январь 2020-го года стал переломным для "россонери" благодаря приходу не только Златана Ибрагимовича. Датчанин хорошо известен в Европе, играл в "Роме", "Вольфсбурге", "Севилье", но лишь к 32-летнему возрасту нашeл стабильность и признание, которых ему долго не хватало. Настоящий лидер обороны, умеющий прикрикнуть, не теряющий самообладания, специалист по единоборствам, пройти которого практически невозможно. Кажется, он не ошибается вообще. Менялись партнeры по центру обороны - Габбия, Романьоли, Томори. Не изменялся лишь уровень его игры.

Запасной : Алессандро Бастони ("Интер"). Популярный мем авторства самого Бастони по аналогии с черепашками-ниндзя и их учителем Сплинтером показывает на первом фото Бастони-ребeнка в окружении Шкриньяра и Де Фрая, а на втором - Бастони-взрослого в обнимку с ними. Выросшего благодаря им в игрока такого же высочайшего уровня, как и они. В запас я его отправлял с тяжeлым сердцем.

Левый защитник

Робин Гозенс ("Аталанта")

С 11-ю голами почти догнал Марко Матерацци, рекордсмена Серии А по голам за сезон среди защитников. А по голам с игры обогнал. Подключения Робина в штрафную, умение прокрасться за спины защитников и замкнуть достойны любого форварда. Прямые обязанности латераля он также исполняет - шесть ассистов. Да и в обороне добавил. Он настолько уникален, что без него Джан Пьеро Гасперини сразу же меняет тактическую схему. Понимая, что найти замену бесполезно. Ассисты латераля Хатебура латералю Гозенсу для Гаспа остаются признаком правильной работы команды.

Запасной : Тео Эрнандес ("Милан"). У него был период во втором круге, когда сдал, выглядел уставшим, позволял легко себя проходить. Но к концовке сезона вернулся. Ультрасовременный крайний защитник, заходящий в штрафную с мячом, на дриблинге. Отличился двумя дублями, также сверхважным победным голом против "Лацио", заработал пенальти в решающем 38-ом туре против "Аталанты".

Опорные полузащитники

Франк Кесси ("Милан")

Получил кличку "президент" из-за того, что парковал свою машину на месте Генерального директора Ивана Газидиса. На поле также занимает любой участок, выжигая его и выбивая оттуда кого угодно. Да даже выбил своего, и самого Златана, с позиции штатного пенальтиста команды, в итоге реализовав 11. В том числе и в издевательски хладнокровной манере дважды в Бергамо. Последний опорник, которого в "Милане" не видели со времён Дженнаро Гаттузо, да и в целом в европейском футболе сейчас мало.

Франка называют "baby Gattuso". Хотя он уже не ребeнок, а в свои 24 года взрослый жёсткий профессионал. При травмах и плохой форме всех игроков центральной оси он держал эту ось в одиночку, казалось, нисколько не уставая (3230 минут на поле).

Запасной : Ремо Фройлер ("Аталанта"). Прикрывает проблемный центр обороны, позволяет латералям постоянно идти в атаку. Игрок, который особенно заметен, когда его нет.

Запасной : Марсело Брозович ("Интер"). Метроном центра поля чемпиона. Также прикрывает защитников, дирижирует игрой, держит центральную ось.

Николо Барелла ("Интер")

Три гола и семь ассистов не расскажут всей истории. Игрок, связывающий центр поля с атакой и делающий это лучше всех в лиге. Создающий численное преимущество на правом фланге, ближе к своей обороне, в штрафной соперника. Везде. Он всегда лишний, то есть решающий игрок. Необычайно умeн, в чeм его главный козырь, быстр, техничен, не боится играть нестандартно. Герой победного матча против "Ювентуса" с голом и ассистом. Этот матч Конте считает переломным для команды, принесшим ей уверенность в способности побеждать грандов.

Запасной : Родриго Де Пауль ("Удинезе"). Давно перерос уровень середняка. Пора, пора уже пробовать себя в Топ-клубе. Как и Барелла, особо важен связыванием полузащиты с атакой. Вертикальный игрок и в дриблинге, и в пасах, и в ударах. Даже в "Милане" и "Ювентусе" такого нет. Девять голов и девять ассистов.

Нападающие

Криштиану Роналду ("Ювентус")

Честно скажу, поначалу на этом месте был Руслан Малиновский. Но тогда получалось, что Роналду остаeтся в запасе. А это было бы большой несправедливостью к человеку, тащившему полудохлый "Ювентус" за уши. Лучшему бомбардиру Серии А и в целом, и по голам с игры. Он голами принес команде 18 очков. Вытащил матч против "Ромы", где команда играла вдесятером. Вытащил ничью в дерби, победу над "Удинезе". Забил архиважные голы "Сассуоло", "Интеру" и особенно "Наполи". Говорят, что его присутствие ухудшало игру команды? Зато результат в разы улучшало.

Запасной : Руслан Малиновский ("Аталанта"). Лучший ассистент лиги, игрок, который между 28-37 турами забил шесть мячей и отдал девять ассистов. Без этих его действий бергамцы недосчитались бы 15-ти очков в решающей стадии сезона. Человек, который сумел заменить самого Алехандро Гомеса. В итоге в запасе, поскольку до 28-го тура проводил слабый сезон.

Луис Муриэль ("Аталанта")

Часто начинал матчи на скамье запасных, откуда выходил и бил все рекорды. 22 гола и девять ассистов при всего 16-ти выходах в стартовом составе, всего 1437-ми игровых минутах - феноменальное достижение. Великолепные скорость, дриблинг, техника, умение протащить мяч, обыграть кого угодно, пробить с любой позиции - все это даже вызывало сравнения с легендарным бразильским форвардoм Роналдо. Луис играл и в паре с Дуваном Сапатой, и в одиночку, и даже на позиции левого вингера. И везде забивал и ассистировал.

Запасной : Лоренцо Инсинье ("Наполи"). Лучший сезон в карьере. И по забитым мячам (19), и по игре в целом. Капитан наконец-то начал проявлять лидерские качества, тащить сложные матчи. Непопадание команды в Топ-4 - абсолютно не его вина.

Запасной : Федерико Кьеза ("Ювентус"). Вместе с Куадрадо держал "Ювентус" на плаву. Никогда не выключался, постоянно мучил соперников. Победил "Милан" дублем, вытащил ничью против "Аталанты" красивым ударом. Уже в первый сезон в команде стал одним из лидеров.

Ромелу Лукаку ("Интер")

Конте говорил об огромном нераскрытом потенциале, прежде всего настаивал на его покупке. Он знал, почему. Вся система "Интера" держится на бельгийце. На его умении принять длинный мяч, продавить соперников, развернуть контратаку, отдать умный пас, забить ударом издали или головой. Он набрал 24 гола и десять ассистов, почти в одиночку побеждал "Милан", "Наполи", "Лацио", "Рому" и многих других. Выиграл даже словесную войну со Златаном, заявив, что в Милане теперь новый король и подтвердив это на поле. Лучший игрок сезона в лиге.

Запасной : Златан Ибрагимович ("Милан"). Ибра был лучшим игроком лиги в первом круге по нашей версии, но во втором его замучили травмы - и "Милан" чуть не вылетел из Топ-4. Команда держится на нем не меньше, чем "Интер" - на Лукаку.

Сборная сезона: Доннарумма ("Милан"), Хакими ("Интер"), Шкриньяр ("Интер"), Де Фрай ("Интер"), Кьер ("Милан"), Гозенс ("Аталанта"), Кесси ("Милан"), Барелла ("Интер"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукаку ("Интер"), Муриэль ("Аталанта")

Запасные: Ханданович ("Интер"), Куадрадо ("Ювентус"), Бастони ("Интер"), Эрнандес ("Милан"), Фройлер ("Аталанта"), Брозович ("Интер"), Л. Инсинье ("Наполи"), Де Пауль ("Удинезе"), Малиновский ("Аталанта"), Кьеза ("Ювентус"), Ибрагимович ("Милан")

Лучшие игроки сезона

1. Ромелу Лукаку ("Интер")

2. Франк Кесси ("Милан")

3. Николо Барелла ("Интер")

4. Луис Муриэль ("Аталанта")

5. Криштиану Роналду ("Ювентус")

Прорывы сезона

1. "Милан". После семи лет в аду "дьяволы" вновь в Лиге Чемпионов

2. "Интер". Сделал ожидаемый шаг вперeд к первому Скудетто за 11 лет

3. Руслан Малиновский ("Аталанта"). К 25-ому туру претендовал на "титул" разочарования сезона, а закончил лучшим ассистентом лиги

4. "Кальяри". Уже казался вылетевшим, но семью матчами без поражений подряд спас себя досрочно

5. Душан Влахович ("Фиорентина"). 21 гол в 21 год и ценник в 80 миллионов

Разочарования сезона

1. "Парма". Ностальгия по 90-ым закончилась падением из крепких середняков на позорное 20-ое место, с 49-ти очков за сезон на 20

2. "Наполи". Сделал все возможные ошибки, вернулся на правильный путь и затем сделал ещe одну

3. "Ювентус", Андреа Пирло. От девяти Скудетто подряд к еле выцарапанному четвeртому месту

4. "Рома". Постоянно шла в Топ-4, но в итоге чуть не потеряла седьмое место

5. "Беневенто". Уже вроде бы укрепился в лиге, но затем не выиграл в 21-ом из 22-ух матчей и вылетел

Лучшие вратари сезона

1. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). Отвлeкся от мыслей о контракте и часто спасал свою команду

2. Самир Ханданович ("Интер"). Всe же вратарь лучшей команды лиги по пропущенным

3. Марко Сильвестри ("Эллас Верона"). Не случайно за ним следят Топ-клубы, даже "Интер"

4. Хуан Муссо ("Удинезе"). Первый кандидат для "Интера"

5. Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"). Ошибался, но и немало спасал

Лучшиe тренеры сезона

1. Антонио Конте ("Интер"). Привeл команду к почти лeгкому Скудетто на фоне экономических скандалов

2. Стефано Пиоли ("Милан"). Самая молодая команда лиги с весьма слабой скамьeй запасных вернулась на второе место впервые за девять лет

3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Третье место третий сезон подряд уже воспринимают как обязанность, забывая о скромном бюджете клуба

4. Роберто Де Дзерби ("Сассуоло"). Наконец-то "нероверди" научились штамповать серии побед, ну а красиво играть и мучить грандов у них в крови

5. Иван Юрич ("Эллас Верона"). Потерял всех лидеров в межсезонье, но удержал команду в Топ-10, да ещe и решил судьбу четвeртого места

Фото - Getty Images, Zimbio.com