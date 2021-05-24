Парма после вылета из Серии А уволила и тренера, и директора

"Парма" официально объявила об увольнении спортивного директора Марчелло Карли и тренера Роберто Д'Аверсы.

"Джаллоблу" в следующем сезоне выступят в Серии B.

Клуб объявил на своем официальном сайте, что Д'Аверса не будет продлевать выполнение функций главного тренера, а Карли уйдет с должности спортивного директора.

Тогда же "джаллоблу" объявили, что Мауро Педерцоли примет на себя должность спортивного директора после Карли.

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"Парма Кальчо 1913" объявляет, что Марчелло Карли и Роберто Д'Аверса уволены, соответственно как спортивный директор и тренер первой команды, - отметил президент клуба Кайл Краузе. - Клуб благодарит Марчелло, Роберто и его штаб за работу, выполненную в нашем клубе, и желает им всего наилучшего в будущей карьере.

Д'Аверса вернулся к работе с командой в январе, когда был уволен Фабио Ливерани после плохого начала сезона. Но 45-летнему тренеру, который поднял клуб из Серии С, не удалось изменить ситуацию.

По итогам сезона в Серии А "Парма" заняла последнее 20 место.