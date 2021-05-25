Серия А подготовила видео о том, почему Малиновский был признан лучшим игроком мая

Перед заключительным туром чемпионата Италии Руслан Малиновский был назван лучшим игроком Серии А в мае. Хавбек сборной Украины в этот период отдал результативный пас в игре с "Сассуоло", забил "Парме", ассистировал в игре с "Беневенто", записал на свой счет гол + пас в поединке с "Дженоа", а также отметился голом в финале Кубка Италии против "Ювентуса". Официальный канал Серии А на YouTube подготовил видео всех результативных действий Малиновского в этом месяце.

Добавим, что в последнем туре Руслан сыграл полный матч против "Милана", однако "Аталанта" проиграла 0:2 и позволила россонери занять второе место, тогда как сама команда из Бергамо финишировала третьей.