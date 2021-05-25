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"Я достиг цели, которую поставил себе в день приезда в Турин". Роналду намекнул, что покинет Юве?

Италия
(9 голосов)

Неоднозначный комментарий португальца

"Я достиг цели, которую поставил себе в день приезда в Турин". Роналду намекнул, что покинет Юве?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть Италию из-за того, что команда Пирло заняла четвертую позицию в рейтинговом зачете Серии А – об этом в последнее время регулярно сообщают итальянские СМИ. В свою очередь Роналду подвел итоги сезона в своем Instagram. Напомним, контракт Криштиану истекает через год.

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"Жизнь и карьера любого топ-игрока состоит из взлетов и падений. Год за годом мы сталкиваемся с фантастическими командами с выдающимися игроками и амбициозными целями, поэтому мы всегда должны делать все возможное, чтобы оставаться на высоком уровне".

"В этом году мы не смогли выиграть Серию А, поздравляем "Интер" с заслуженным титулом. Однако я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в "Ювентусе", как на коллективном, так и на индивидуальном уровне. Суперкубок Италии, Кубок страны и звание лучшего бомбардира Серии А наполняют меня радостью. На Апеннинах успех не покоряется слишком легко".

"Благодаря этим трофеям я достиг цели, которую поставил перед собой в первый же день приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и бомбардиром лиги. Я сделал это рядом с потрясающими игроками, топ-клубами, привнес свою футбольную культуру".

"Я уже сказал, что не гонюсь за рекордами, они гонятся за мной. Для тех, кто не понимает, что я имею в виду, все очень просто: футбол – коллективная игра, но все происходит через труд личностей, их преодоление. Это помогает командам решать задачи. Они всегда ищут шансы на поле и работают вне его – для появления рекордов, обновления достижений, завоевания титулов. Все взаимосвязано".

"Я горжусь этим фактом. Чемпион Англии, Испании и Италии; обладатель Кубка Англии, Испании и Италии; обладатель Суперкубка в Англии, Испании и Италии; Лучший игрок в Англии, Испании и Италии; лучший бомбардир в Англии, Испании и Италии; больше 100 голов за клуб в Англии, Испании и Италии. Ничто не сравнится с моим осознанием того, что я оставил свой след в странах, где играл, что я порадовал фанатов клубов, которые представлял. Это то, ради чего я работаю, это то, что меня мотивирует, и это то, за чем я всегда буду гоняться до последнего дня. Спасибо всем, кто принял участие в этом путешествии! Мы вместе!"

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
25.05.2021 в 10:51
Так-с, ждём-с через сколько на КР начнётся течка у Аленя и когда он сюда прискачет
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