Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Итальянские СМИ: Милан согласовал трансфер голкипера чемпиона Франции
У парня 21 сухой поединок в сезоне Лиги 1
Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь "Лилля" Майк Меньян наверняка пойдет на повышение и сменит клуб по итогам кампании. По информации итальянских СМИ, 25-летний французский голкипер станет игроком "Милана".
"Россонери" заплатят "Лиллю" за его трансфер 15 миллионов евро с учетом всевозможных бонусов; сегодня, 25 мая, он должен пройти полное медицинское обследование, Майк уже приземлился на Апеннинах. Отметим, что в прошлом сезоне Лиги 1 Меньян провел 21 поединок на ноль в составе "догов". Француз подпишет контракт на 5 лет с окладом в размере 3 миллионов евро в год.
???? ESCLUSIVA ????#Milan, l'arrivo di Mike #Maignan a #Linate— Sportitalia (@tvdellosport) May 24, 2021
???? @luca_cilli #Sportitalia #Sportitaliamercato pic.twitter.com/6zNBOfPeya
Местная пресса придерживается мнения, что "Милан" не будет продлевать трудовой договор с 22-летним Джанлуиджи Доннаруммой, таким образом, действуя на опережение и не ожидания решения вратаря по поводу контракта. Соглашение воспитанника с клубом истекает через месяц. Доннарумма может перейти в "Ювентус" или "Барселону".
Mike Maignan is set to join AC Milan on a permanent deal from Lille, confirmed. The agreement has been reached and the French goalkeeper has just landed in Milano in order to sign his contract. ????????????⚫️ #ACMilan #Lille #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2021
Популярное сейчас
- Интересовались российские клубы, ключевой защитник Днепра-1 скорее всего покинет команду - источник
- "Из-за Лавриненко". Ситало объяснил трансфер в Ингулец
- Артем Бондаренко: Буду надеяться, что найду с Де Дзерби общий язык
- Пирло не поставил Роналду на решающий матч из-за "технических причин"
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО