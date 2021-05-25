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Итальянские СМИ: Милан согласовал трансфер голкипера чемпиона Франции

Италия
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У парня 21 сухой поединок в сезоне Лиги 1

Итальянские СМИ: Милан согласовал трансфер голкипера чемпиона Франции

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вратарь "Лилля" Майк Меньян наверняка пойдет на повышение и сменит клуб по итогам кампании. По информации итальянских СМИ, 25-летний французский голкипер станет игроком "Милана".

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"Россонери" заплатят "Лиллю" за его трансфер 15 миллионов евро с учетом всевозможных бонусов; сегодня, 25 мая, он должен пройти полное медицинское обследование, Майк уже приземлился на Апеннинах. Отметим, что в прошлом сезоне Лиги 1 Меньян провел 21 поединок на ноль в составе "догов". Француз подпишет контракт на 5 лет с окладом в размере 3 миллионов евро в год.

Местная пресса придерживается мнения, что "Милан" не будет продлевать трудовой договор с 22-летним Джанлуиджи Доннаруммой, таким образом, действуя на опережение и не ожидания решения вратаря по поводу контракта. Соглашение воспитанника с клубом истекает через месяц. Доннарумма может перейти в "Ювентус" или "Барселону".

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В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма Лилль Майк Меньян
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Источник:
Di Marzio

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