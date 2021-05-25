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Аталанта не будет продлевать контракт с Кальдарой
Игрок вернется в Милан
Защитник "Милана" Маттиа Кальдара, выступающий на правах аренды в "Аталанте", не станет игроком клуба из Бергамо на постоянной основе, пишет La Gazzetta dello Sport.
"Аталанта" не будет приобретать 26-летнего итальянца, поэтому футболист вернется в "Милан" по окончании сезона. Сумма, необходимая для выкупа контракта Кальдары, составляла 15 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Кальдара сыграл в 8 матчах за "Аталанту" и не отметился результативными действиями.
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