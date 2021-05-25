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Криштиану Роналду продлит контракт с Ювентусом, если Пирло и Паратичи останутся в клубе

Италия
(1 голосов)

Стороны в ближайшее время начнут переговоры

Криштиану Роналду продлит контракт с Ювентусом, если Пирло и Паратичи останутся в клубе

Новина українською

Будущее Криштиану Роналду в "Ювентусе" по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Переговоры 36-летнего португальца и туринского клуба запланированы на ближайшее лето, пишет Sky Sports.

По данным источника, решение Роналду и "Ювентуса" о дальнейшем сотрудничестве будет зависеть от того, останется ли Андреа Пирло на посту главного тренера команды, а Фабио Паратичи — в должности спортивного директора. Если Пирло и Паратичи покинут структуру "старой синьоры", то вероятность ухода Роналду возрастёт.

Действующий контракт Криштиану с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2020/2021 форвард провёл 33 матча в чемпионате Италии и забил 29 голов, став лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Серии А.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (1)
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Не РЕАЛист (повезло)
25.05.2021 в 17:54
Бедный Ювентус. Жили спокойно, получали титулы, а приплыл голубой дельфин и потянул их в пучину моря.))
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