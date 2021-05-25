Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гаттузо возглавил Фиорентину
Картинка ФК Фіорентина
Экс-наставник "Наполи" (Неаполь) Дженнаро Гаттузо стал главным тренером другой команды итальянской Серии А "Фиорентины" (Флоренция), информирует официальный сайт "фиалок".
Президент клуба Рокко Комиссо сообщил, что Дженнаро начнет свою работу с 1 июля.
По итогам сезона "Фиорентина" заняла в Серии А 13 место из всех 20 команд. Накануне был уволен главный тренер Джузеппе Якини.
Наполи, который Гаттузо возглавлял с 2019 года, занял 5 место в чемпионате.
Читайте такжеФиорентина - Наполи 0:2. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Шахтере
- Известны все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЧ. Но важен результат финала Лиги Европы
- Третья попытка Вереса, момент истины для Металлиста 1925. Анонс 28-го тура Первой лиги
- Суарес: Прошлым летом меня унизили. Атлетико дал возможность показывать свой уровень
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...