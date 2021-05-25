Гаттузо возглавил Фиорентину

Экс-наставник "Наполи" (Неаполь) Дженнаро Гаттузо стал главным тренером другой команды итальянской Серии А "Фиорентины" (Флоренция), информирует официальный сайт "фиалок".

Президент клуба Рокко Комиссо сообщил, что Дженнаро начнет свою работу с 1 июля.

По итогам сезона "Фиорентина" заняла в Серии А 13 место из всех 20 команд. Накануне был уволен главный тренер Джузеппе Якини.

Наполи, который Гаттузо возглавлял с 2019 года, занял 5 место в чемпионате.