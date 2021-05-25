Италия
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Наполи отпустит трех игроков основы
Уже в межсезонье
Итальянский "Наполи" избавится от трех игроков главной команды во время летнего трансферного окна.
Неаполитанцы готовы позволить центрбеку Калиду Кулибали покинуть клуб за 40 млн евро, чтобы сбалансировать свои расходы.
Испанский центральный полузащитник Фабиан Руиз может перейти в "Барселону", сообщает Calcio Mercato.
Может уйти и левый вингер, капитан команды Лоренцо Инсинье - если не продлит контракт после 2022 года.
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