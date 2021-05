Ювентус может назначить Аллегри вместо Пирло. Загвоздка в желании Массимилиано возглавить Реал

Руководство туринского "Ювентуса" связалось с Массимиано Аллегри, с которым "бьянконери" ранее выиграли пять Скудетто подряд. Босс итальянского гранда Андреа Аньелли желает видеть 53-летнего Макса на посту тренера в том случае, если Андреа Пирло все-таки будет уволен.

По информации авторитетного журнлиста Фабрицио Романо, приоритет самого Аллегри – работа в мадридском "Реале". Массимилиано ждет прояснения ситуации, ведь Зинедин Зидан еще не принял окончательное решение. Отмечается, что вчера агент итальянца был в столице Испании.

