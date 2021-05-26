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Ювентус может назначить Аллегри вместо Пирло. Загвоздка в желании Массимилиано возглавить Реал

Италия
(1 голосов)

Макс хочет поехать в Мадрид

Ювентус может назначить Аллегри вместо Пирло. Загвоздка в желании Массимилиано возглавить Реал

Informazione.it

Новина українською

Руководство туринского "Ювентуса" связалось с Массимиано Аллегри, с которым "бьянконери" ранее выиграли пять Скудетто подряд. Босс итальянского гранда Андреа Аньелли желает видеть 53-летнего Макса на посту тренера в том случае, если Андреа Пирло все-таки будет уволен.

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По информации авторитетного журнлиста Фабрицио Романо, приоритет самого Аллегри – работа в мадридском "Реале". Массимилиано ждет прояснения ситуации, ведь Зинедин Зидан еще не принял окончательное решение. Отмечается, что вчера агент итальянца был в столице Испании.

Напомним, "Ювентус" финишировал четвертым в чемпионате Италии и с большим трудом попал в Лигу чемпионов по итогам сезона. В Ла Лиге "Реал" уступил "Атлетико" в борьбе за чемпионство.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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