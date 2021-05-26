La Gazzetta dello Sport: Антонио Конте покинет пост тренера Интера в ближайшие 48 часов

Свой громкий сегодняшний материал авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport начало со следующей фразы: "То, чего не мог себе представить ни один фанат "Интера". По информации источника, Антонио Конте покинет стан "нерадзурри" в течение ближайших двух дней.

Именно столько понадобится руководству клуба и агенту специалиста, чтобы ратифицировать разрыв трудового договора. Сообщается, что обе стороны с огромным сожалением идут на такой шаг, однако без каких-либо ссор и обид.

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Антонио Конте недоволен слабыми амбициями миланских боссов. Стивен Чжан и другие функционеры не могут предоставить итальянцу гарантии по поводу мощного развития клуба на фоне финансового кризиса, который вызвала пандемия.

Главные кандидаты на замену Конте: Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Синиша Михайлович или Симоне Индзаги.