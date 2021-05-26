Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус объявил об уходе спортивного директора Фабио Паратичи
Он работал в клубе на протяжении 11 лет
"Ювентус" на своём официальном сайте объявил о расставании со спортивным директором Фабио Паратичи. Управленец покинет туринский клуб в конце июня, когда истечёт его действующий контракт.
Паратичи пришёл в "Ювентус" в 2010 году после работы в "Сампдории". Пост спортивного директора занимал начиная с сезона-2011/2021. За время работы Фабио бьянконери девять раз подряд стали чемпионами Италии, завоевали пять Кубков и Суперкубков страны, а также дважды добрались до финала Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне "Ювентус" не сумел вновь стать чемпионом Италии. Команда набрала 78 очков в 38 турах и заняла лишь четвёртое место в турнирной таблице Серии А.
Популярное сейчас
- Почему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео
- Ярославский: Я рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол
- Де Дзерби возглавил Шахтер, Яремчук может оказаться в Ницце. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Серия А подготовила видео о том, почему Малиновский был признан лучшим игроком мая
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
Новости по теме
- 17:45 Зарубежные Криштиану Роналду продлит контракт с Ювентусом, если Пирло и Паратичи останутся в клубе
- 03:57 Прогнозы на футбол Сассуоло - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А на 12.05.2021
- 10:28 Зарубежные В свободном падении. Ювентус - Милан. О состоянии команд и прогноз на матч Серии А на 09.05.2021