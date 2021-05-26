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Ювентус объявил об уходе спортивного директора Фабио Паратичи

Италия
(1 голосов)

Он работал в клубе на протяжении 11 лет

Ювентус объявил об уходе спортивного директора Фабио Паратичи

Новина українською

"Ювентус" на своём официальном сайте объявил о расставании со спортивным директором Фабио Паратичи. Управленец покинет туринский клуб в конце июня, когда истечёт его действующий контракт.

Паратичи пришёл в "Ювентус" в 2010 году после работы в "Сампдории". Пост спортивного директора занимал начиная с сезона-2011/2021. За время работы Фабио бьянконери девять раз подряд стали чемпионами Италии, завоевали пять Кубков и Суперкубков страны, а также дважды добрались до финала Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне "Ювентус" не сумел вновь стать чемпионом Италии. Команда набрала 78 очков в 38 турах и заняла лишь четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Ювентус (Турин) Фабио Паратичи
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Комментарии (1)
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Musso2021 (Kyiv)
26.05.2021 в 17:20
ЧТо-то резкое рубилово началось в команде. ЧЕмпионства не могли быть вечными. Это рано или поздно произошло бы. У Паратичи был конфликт с Недведом, по поводу Пирло. Видимо, следующий сезон Юве также будет страдать
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