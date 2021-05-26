Ювентус объявил об уходе спортивного директора Фабио Паратичи

"Ювентус" на своём официальном сайте объявил о расставании со спортивным директором Фабио Паратичи. Управленец покинет туринский клуб в конце июня, когда истечёт его действующий контракт.

Паратичи пришёл в "Ювентус" в 2010 году после работы в "Сампдории". Пост спортивного директора занимал начиная с сезона-2011/2021. За время работы Фабио бьянконери девять раз подряд стали чемпионами Италии, завоевали пять Кубков и Суперкубков страны, а также дважды добрались до финала Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне "Ювентус" не сумел вновь стать чемпионом Италии. Команда набрала 78 очков в 38 турах и заняла лишь четвёртое место в турнирной таблице Серии А.