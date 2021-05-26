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Пирло может возглавить Сассуоло

Италия
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Это произойдет, если специалист уйдет из Ювентуса

Пирло может возглавить Сассуоло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если Андреа Пирло покинет пост главного тренера "Ювентуса", то он может быстро найти работу в Серии А. В его услугах заинтересован генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали, который ищет замену ушедшему в "Шахтер" Роберто де Дзерби, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

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Туринский "Ювентус" рассматривает вариант возвращения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Команда готова рассмотреть этот вариант развития событий в том случае, если с поста главного тренера будет уволен Андре Пирло.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Сассуоло
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