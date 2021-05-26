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Милан не будет продлевать контракт с Романьоли

Италия
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У игрока в запасе ещё один сезон

Милан не будет продлевать контракт с Романьоли

Новина українською

"Милан" может распрощаться с защитником Алессио Романьоли. Итальянский клуб не намерен предлагать новый контракт футболисту, пишет Calciomercato.

Действующий контракт 26-летнего итальянца истекает летом 2022 года. Клуб хочет продать футболиста этим летом, чтобы не терять игрока бесплатно.

В завершившемся сезоне Серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу.

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В статье: Милан Алессио Романьоли
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.05.2021 в 18:05
Продать и купить Забарного
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