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Милан не будет продлевать контракт с Романьоли
У игрока в запасе ещё один сезон
"Милан" может распрощаться с защитником Алессио Романьоли. Итальянский клуб не намерен предлагать новый контракт футболисту, пишет Calciomercato.
Действующий контракт 26-летнего итальянца истекает летом 2022 года. Клуб хочет продать футболиста этим летом, чтобы не терять игрока бесплатно.
В завершившемся сезоне Серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.05.2021 в 18:05
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