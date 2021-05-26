Милан не будет продлевать контракт с Романьоли

"Милан" может распрощаться с защитником Алессио Романьоли. Итальянский клуб не намерен предлагать новый контракт футболисту, пишет Calciomercato.

Действующий контракт 26-летнего итальянца истекает летом 2022 года. Клуб хочет продать футболиста этим летом, чтобы не терять игрока бесплатно.

В завершившемся сезоне Серии А 26-летний защитник участвовал в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу.