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Симоне Индзаги может сменить Конте на посту главного тренера Интера

Италия
(1 голосов)

Пока стороны планируют приступить к переговорам

Симоне Индзаги может сменить Конте на посту главного тренера Интера

Новина українською

На посту главного тренера "Интера" может произойти перестановка, пишет TMW.

Финансовая ситуация заставляет руководителей "Интера" пойти на некоторые шаги — продажу игроков на сумму в 80-100 миллионов евро и сокращение зарплат на 20 процентов.

Нынешний главный тренер Антонио Конте не хочет терять футболистов, начиная тем самым строительство команды заново, поэтому он может уйти.

На этот случай "Интер" уже связался с Симоне Индзаги. Пока что речь идет не о конкретном предложении, а о первых диалогах.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
26.05.2021 в 18:36
Краще вже Ротаня
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