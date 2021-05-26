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Симоне Индзаги может сменить Конте на посту главного тренера Интера
Пока стороны планируют приступить к переговорам
На посту главного тренера "Интера" может произойти перестановка, пишет TMW.
Финансовая ситуация заставляет руководителей "Интера" пойти на некоторые шаги — продажу игроков на сумму в 80-100 миллионов евро и сокращение зарплат на 20 процентов.
Нынешний главный тренер Антонио Конте не хочет терять футболистов, начиная тем самым строительство команды заново, поэтому он может уйти.
На этот случай "Интер" уже связался с Симоне Индзаги. Пока что речь идет не о конкретном предложении, а о первых диалогах.
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