Симоне Индзаги может сменить Конте на посту главного тренера Интера

На посту главного тренера "Интера" может произойти перестановка, пишет TMW.

Финансовая ситуация заставляет руководителей "Интера" пойти на некоторые шаги — продажу игроков на сумму в 80-100 миллионов евро и сокращение зарплат на 20 процентов.

Нынешний главный тренер Антонио Конте не хочет терять футболистов, начиная тем самым строительство команды заново, поэтому он может уйти.

На этот случай "Интер" уже связался с Симоне Индзаги. Пока что речь идет не о конкретном предложении, а о первых диалогах.