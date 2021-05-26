Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Конте ушел из Интера
Контракт расторгнут досрочно
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "
Как сообщает официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
"Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к победе в чемпионате Италии. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Конте может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.
Конте возглавил "Интер" в 2019 году. Под руководством специалиста "нерадзурри" в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в сезоне 2020/21 впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.
Также напомним, что Конте ранее тренировал "Челси", сборную Италии, "Ювентус", "Сиену", "Аталанту", "Бари" и "Ареццо".
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Азербайджан U-21 0:1. Что тут говорить? Это нужно видеть...
- Известно, сколько Динамо заработает в Лиге чемпионов
- Почему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео
- Официально. Роберто де Дзерби - новый главный тренер Шахтера
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО