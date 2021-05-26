Официально: Конте ушел из Интера

Главный тренер миланского " Интера " Антонио Конте покинул занимаемый пост.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к победе в чемпионате Италии. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Конте может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.

Конте возглавил "Интер" в 2019 году. Под руководством специалиста "нерадзурри" в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в сезоне 2020/21 впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.

Также напомним, что Конте ранее тренировал "Челси", сборную Италии, "Ювентус", "Сиену", "Аталанту", "Бари" и "Ареццо".