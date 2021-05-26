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Официально: Конте ушел из Интера

Италия
(2 голосов)

Контракт расторгнут досрочно

Официально: Конте ушел из Интера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте покинул занимаемый пост.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за проделанную им выдающуюся работу, которая привела к победе в чемпионате Италии. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Конте может покинуть клуб из-за разногласий с руководством.

Конте возглавил "Интер" в 2019 году. Под руководством специалиста "нерадзурри" в первом сезоне вышли в финал Лиги Европы, а в сезоне 2020/21 впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.

Также напомним, что Конте ранее тренировал "Челси", сборную Италии, "Ювентус", "Сиену", "Аталанту", "Бари" и "Ареццо".

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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Источник:
Интер

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Комментарии (3)
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ВасяКулебяка (Козливка)
26.05.2021 в 22:51
Сбежал жоних сразу после свадьбы
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trafalgar (Запорожье)
26.05.2021 в 22:20
Конте в Реал,Зидана в Интер
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Dimka26 (Чернигов)
26.05.2021 в 21:12
Не понимаю, почему его уволили именно сейчас. Это нужно было делать после вылета из ЛЧ. А сейчас Интер очень даже на ходу.
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