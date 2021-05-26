Интер рассматривает две кандидатуры на замену Антонио Конте

Накануне появилось официальное сообщение о том, что Антони Конте прекращает сотрудничество с миланским "Интером".

Руководство клуба срочно ищет замену.

Журналист Фабрицио Романо информирует, что есть два кандидатиы - Массимилиано Аллегри и тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

Напомним, что Аллегри имеет надежду на то, что вскоре возглавит "Реал" (в случае отставки Зинедина Зидана). А Симоне Индзаги до сих пор тренирует команду из Рима.