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Интер рассматривает две кандидатуры на замену Антонио Конте

Италия
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Интер рассматривает две кандидатуры на замену Антонио Конте

thepeterboroughexaminer

Новина українською

Накануне появилось официальное сообщение о том, что Антони Конте прекращает сотрудничество с миланским "Интером".

Руководство клуба срочно ищет замену.

Журналист Фабрицио Романо информирует, что есть два кандидатиы - Массимилиано Аллегри и тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

Напомним, что Аллегри имеет надежду на то, что вскоре возглавит "Реал" (в случае отставки Зинедина Зидана). А Симоне Индзаги до сих пор тренирует команду из Рима.

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В статье: Массимилиано Аллегри Антонио Конте Интер (Милан) Симоне Индзаги
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