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Интер рассматривает две кандидатуры на замену Антонио Конте
Сомнительные
thepeterboroughexaminer
Накануне появилось официальное сообщение о том, что Антони Конте
Руководство клуба срочно ищет замену.
Журналист Фабрицио Романо информирует, что есть два кандидатиы - Массимилиано Аллегри и тренер "Лацио" Симоне Индзаги.
Напомним, что Аллегри имеет надежду на то, что вскоре возглавит "Реал" (в случае отставки Зинедина Зидана). А Симоне Индзаги до сих пор тренирует команду из Рима.
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