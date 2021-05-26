Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирло может возглавить Сассуоло
На замену Де Дзерби
Главный тренер "
По информации источника, в приглашении Пирло лично заинтересован генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали.
Напомним, что Роберто Де Дзерби, который ранее возглавлял "Сассуоло", 25 мая стал главным тренером донецкого "Шахтера". Стороны подписали контракт сроком на два года.
Также "Ювентус" в среду объявил
Популярное сейчас
- Официально: Конте ушел из Интера
- Стали известны сроки восстановления футболиста Динамо
- Ярмоленко вернулся в Украину и посетил академию киевского Динамо
- Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Шахтере
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Новости по теме
- 07:03 Зарубежные Малиновский отступает в последний момент. Лучшие в сезоне 2020/21 в Серии А и символическая сборная
- 12:57 Зарубежные Наполи - главный лузер, Малиновский - лучший ассистент. Итоги 38-го тура Серии А
- 23:49 Зарубежные Серия А. Милан второй, Ювентус также в Лиге Чемпионов, провал Наполи