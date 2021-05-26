Главный тренер " Ювентуса " Андреа Пирло может возглавить "Сассуоло". Об этом сообщает итальянский журналист и инсайдер Николо Скира.

По информации источника, в приглашении Пирло лично заинтересован генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали.

Напомним, что Роберто Де Дзерби, который ранее возглавлял "Сассуоло", 25 мая стал главным тренером донецкого "Шахтера". Стороны подписали контракт сроком на два года.