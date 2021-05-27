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Tuttosport: Манчестер Юнайтед попытается обменять лидера полузащиты на Криштиану Роналду

Италия
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Tuttosport: Манчестер Юнайтед попытается обменять лидера полузащиты на Криштиану Роналду

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть Италию уже в летнее трансферное окно. По информации портала Tuttosport, бывший клуб португальца "Манчестер Юнайтед" попробует организовать обмен хавбека "красных дьяволов" Поля Погба на Роналду.

Как сообщает источник, Андреа Аньелли не станет удерживать Криштиану в том случае, если сам многократный обладатель Золотого мяча захочет уйти. Напомним, в прошлом сезоне Роналду забил 29 мячей в 33 поединках чемпионата Италии.

Напомним, 28-летний Погба – воспитанник "Манчестер Юнайтед". Он не сумел закрепиться в составе манкунианцев в начале карьеры и отыграл 4 сезона в "Ювентусе", после чего вернулся в родной клуб.

Читайте такжеРоналду: Горжусь, что в 11-й раз забил 40 голов за сезон. И это не предел

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В статье: Криштиану Роналду Поль Погба Манчестер Юнайтед Ювентус
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Источник:
Tuttosport

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