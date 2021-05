Ювентус объявит о назначении Аллегри в ближайшее время

Авторитетные источнике в лице Фабрицио Романо, Джанлуки Ди Марцио и других журналистов сообщают о том, что в ближайшие несколько часов руководство "Ювентуса" официально объявит об увольнении Андреа Пирло и назначении на должность алленаторе Массимилиано Аллегри.

Massimiliano Allegri is set to join Juventus! The agreement is now ‘imminent’ and Andrea Pirlo will be sacked in the next hours. ⚪️⚫️ @SkySport



Allegri has just decided to accept becaude Real Madrid were still taking time after Zinedine Zidane decided to leave the club. ⏳