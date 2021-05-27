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Ювентус объявит о назначении Аллегри в ближайшее время
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Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетные источнике в лице Фабрицио Романо, Джанлуки Ди Марцио и других журналистов сообщают о том, что в ближайшие несколько часов руководство "Ювентуса" официально объявит об увольнении Андреа Пирло и назначении на должность алленаторе Массимилиано Аллегри.
Massimiliano Allegri is set to join Juventus! The agreement is now ‘imminent’ and Andrea Pirlo will be sacked in the next hours. ⚪️⚫️ @SkySport— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021
Allegri has just decided to accept becaude Real Madrid were still taking time after Zinedine Zidane decided to leave the club. ⏳
Ранее Макс уже возглавлял "Ювентус" – со "Старой синьорой" специалист брал Серию А (5), Кубок Италии (4) и Суперкубок страны (2).
Под руководством Пирло "Ювентус" финишировал четвертым в рейтинговом зачете чемпионата Италии, однако туринский гранд был близок к тому, чтобы не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Андреа смог взять с коллективом Кубок Италии по итогам кампании.
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