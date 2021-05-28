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Официально: Массимилиано Аллегри вернулся в туринский Ювентус
Пирло out
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Ювентуса" сообщила о назначении Массимилиано Аллегри на должность алленаторе первой команды.
Макс подписал с "Ювентусом" долгосрочный контракт. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2025-го. По данным СМИ, Аллегри будет получать в новом/старом клубе девять миллионов евро.
Ранее Макс уже возглавлял "Ювентус" – со "Старой синьорой" специалист брал Серию А (5), Кубок Италии (4) и Суперкубок страны (2), дважды выводил команду в финал Лиги Чемпионов, но проигрывал "Барселоне" и "Реалу".
Bentornato, Max! ⚪⚫#AllegriIN— JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021
Под руководством Пирло "Ювентус" финишировал четвертым в рейтинговом зачете чемпионата Италии, однако туринский гранд был близок к тому, чтобы не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Андреа смог взять с коллективом Кубок Италии по итогам кампании.
Напомним, после завершения сезона с главными тренерами попрощались "Интер", "Рома", "Наполи", а также "Реал".
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