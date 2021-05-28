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Официально: Массимилиано Аллегри вернулся в туринский Ювентус

Италия
(1 голосов)

Пирло out

Официально: Массимилиано Аллегри вернулся в туринский Ювентус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Ювентуса" сообщила о назначении Массимилиано Аллегри на должность алленаторе первой команды.

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Макс подписал с "Ювентусом" долгосрочный контракт. Срок действия соглашения рассчитан до лета 2025-го. По данным СМИ, Аллегри будет получать в новом/старом клубе девять миллионов евро.

Ранее Макс уже возглавлял "Ювентус" – со "Старой синьорой" специалист брал Серию А (5), Кубок Италии (4) и Суперкубок страны (2), дважды выводил команду в финал Лиги Чемпионов, но проигрывал "Барселоне" и "Реалу".

Под руководством Пирло "Ювентус" финишировал четвертым в рейтинговом зачете чемпионата Италии, однако туринский гранд был близок к тому, чтобы не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Андреа смог взять с коллективом Кубок Италии по итогам кампании.

Напомним, после завершения сезона с главными тренерами попрощались "Интер", "Рома", "Наполи", а также "Реал".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
28.05.2021 в 16:32
И вопрос к владельцам, с какого буя вы его убирали, чтобы опять вернуть, ибо на итальянском рынке тренеров, альтернативы ему нет
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