Хакими может продолжить карьеру в ПСЖ

Защитник "Интера" Ашраф Хакими стал трансферной целью "Пари Сен-Жермен", пишет AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, французский клуб намерен предложить за игрока € 30 млн и полузащитника Леандро Паредеса, которого нерадзурри хотели заполучить в зимнее трансферное окно. В "Интере" готовы рассмотреть запросы по Хакими, поскольку нуждаются в средствах.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 37 матчей в чемпионате Италии, забил семь голов, отдал восемь результативных передач.