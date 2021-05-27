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Хакими может продолжить карьеру в ПСЖ
Парижане готовят предложение
Защитник "Интера" Ашраф Хакими стал трансферной целью "Пари Сен-Жермен", пишет AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, французский клуб намерен предложить за игрока € 30 млн и полузащитника Леандро Паредеса, которого нерадзурри хотели заполучить в зимнее трансферное окно. В "Интере" готовы рассмотреть запросы по Хакими, поскольку нуждаются в средствах.
В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 37 матчей в чемпионате Италии, забил семь голов, отдал восемь результативных передач.
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