  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хакими может продолжить карьеру в ПСЖ
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хакими может продолжить карьеру в ПСЖ

Италия
(1 голосов)

Парижане готовят предложение

Хакими может продолжить карьеру в ПСЖ

Новина українською

Защитник "Интера" Ашраф Хакими стал трансферной целью "Пари Сен-Жермен", пишет AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, французский клуб намерен предложить за игрока € 30 млн и полузащитника Леандро Паредеса, которого нерадзурри хотели заполучить в зимнее трансферное окно. В "Интере" готовы рассмотреть запросы по Хакими, поскольку нуждаются в средствах.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 37 матчей в чемпионате Италии, забил семь голов, отдал восемь результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) ПСЖ Ашраф Хакими
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...