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Милан подписал голкипера Лилля на замену Доннарумме
Джанлуиджи покинет миланцев в конце июня
Милан объявил о трансфере голкипера Лилля Майка Меньяна. Француз подписал с россонери контракт на пять лет.
По информации журналиста Фабрицио Романо, переход Меньяна обошелся Милану в 13 миллионов евро плюс бонусы.
В прошлом сезоне 25-летний вратарь сыграл в 48 матчах во всех турнирах. В Милане голкипер сборной Франции заменит Джанлуиджи Доннарумму, который покинет Сан-Сиро в июне.
Mike's Rossonero adventure begins! ✍️— AC Milan (@acmilan) May 27, 2021
Ecco il nostro primo nuovo acquisto! ✍️ #SempreMilan pic.twitter.com/kA6UAn9A0s
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