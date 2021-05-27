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Милан подписал голкипера Лилля на замену Доннарумме

Италия
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Джанлуиджи покинет миланцев в конце июня

Милан подписал голкипера Лилля на замену Доннарумме

Новина українською

Милан объявил о трансфере голкипера Лилля Майка Меньяна. Француз подписал с россонери контракт на пять лет.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переход Меньяна обошелся Милану в 13 миллионов евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне 25-летний вратарь сыграл в 48 матчах во всех турнирах. В Милане голкипер сборной Франции заменит Джанлуиджи Доннарумму, который покинет Сан-Сиро в июне.

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В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма Лилль Майк Меньян
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