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Индзаги возглавит Интер

Италия
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Индзаги возглавит Интер

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Тренер Симоне Индзаги возглавит чемпиона Италии - миланский "Интер".

Журналист Джанлука Ди Марцио уверяет об этом у себя в Твиттере.

Сейчас 45-летний Симоне Индзаги является тренером римского "Лацио" (с 2016 года).

Накануне из "Интера" ушел наствник Антонио Конте, который привел команду к чемпионству.

Читайте такжеОфициально: Конте ушел из Интера
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В статье: Антонио Конте Интер (Милан) Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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