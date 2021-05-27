Италия
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Индзаги возглавит Интер
Тренер Симоне Индзаги возглавит чемпиона Италии - миланский "Интер".
Журналист Джанлука Ди Марцио уверяет об этом у себя в Твиттере.
Сейчас 45-летний Симоне Индзаги является тренером римского "Лацио" (с 2016 года).
Накануне из "Интера" ушел наствник Антонио Конте, который привел команду к чемпионству.
Читайте такжеОфициально: Конте ушел из Интера
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