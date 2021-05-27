Лацио остался без тренера

Тренер Симоне Индзаги покинул римский "Лацио".

Он работал коучем в главной команде с 2016 года.

По итогам сезона в Серии А "Лацио" занял 6 позицию в турнирной таблице.

В пресс-релизе клуб заявил, что уважает решение Симоне Индзаги, который много лет присвятич "бьянкочелести".

По слухам Симоне Индзаги будет тренировать "Интер".