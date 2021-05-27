Италия
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Лацио остался без тренера
Тренер Симоне Индзаги покинул римский "Лацио".
Он работал коучем в главной команде с 2016 года.
По итогам сезона в Серии А "Лацио" занял 6 позицию в турнирной таблице.
В пресс-релизе клуб заявил, что уважает решение Симоне Индзаги, который много лет присвятич "бьянкочелести".
По слухам Симоне Индзаги будет тренировать "Интер".
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