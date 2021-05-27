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Лацио остался без тренера

Италия
(1 голосов)
Лацио остался без тренера

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Тренер Симоне Индзаги покинул римский "Лацио".

Он работал коучем в главной команде с 2016 года.

По итогам сезона в Серии А "Лацио" занял 6 позицию в турнирной таблице.

В пресс-релизе клуб заявил, что уважает решение Симоне Индзаги, который много лет присвятич "бьянкочелести".

По слухам Симоне Индзаги будет тренировать "Интер".

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В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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