Реал и Тоттенхэм хотят Конте, Индзаги в Интере, Почеттино покинет ПСЖ? Полная таблица тренерских трансферов

Сезон 2020/21 был необычный во всем. В четырех из топ-5 лиг сменились победители, но тренеры трех чемпионов уже успели покинуть свои клубы. Первой запустила тренерскую карусель Бундеслига – семь из восьми первых команд чемпионата Германии уже сменили главных тренеров. Затем подключилась Италия. Поспокойнее пока в Испании и Англии, но свободные топ-клубы этих лиг (“Реал” и “Тоттенхэм”) претендуют на недавнего чемпиона Италии. И лето еще не наступило!

Италия

Со своими тренерами расстались семь команд из первой девятки. Островки стабильности – “Милан” и “Аталанты”. В других клубах штормит.

“Интер”: прошлый сезон Антонио Конте, с 1 июля – Симоне Индзаги (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Милан”: остается Стефано Пиоли (контракт до 30.06.2022)

(контракт до 30.06.2022) “Аталанта”: остается Джан Пьеро Гасперини (контракт до 30.06.2022)

(контракт до 30.06.2022) “Ювентус”: прошлый сезон Андреа Пирло, с 1 июля – Массимилиано Аллегри (контракт до 30.06.2025)

(контракт до 30.06.2025) “Наполи”: прошлый сезон Дженнаро Гаттузо, с 1 июля – ? (ожидается Лучано Спаллетти , контракт до 30.06.2023)

, контракт до 30.06.2023) “Лацио”: прошлый сезон Симоне Индзаги, с 1 июля – ? (претендентами называются Синиша Михайлович и Вальтер Мадзарри )

и ) “Рома”: прошлый сезон Паулу Фонсека, с 1 июля – Жозе Моуриньо (контракт до 30.06.2024)

(контракт до 30.06.2024) “Сассуоло”: прошлый сезон Роберто Де Дзерби, с 1 июля – ? (претендентом считается Андреа Пирло )

) “Сампдория”: прошлый сезон Клаудио Раньери, с 1 июля – ?

“Фиорентина”: прошлый сезон Джузеппе Якини, с 1 июля – Дженнаро Гаттузо (контракт до 30.06.2023).

Германия

Все началось в Германии. “Боруссия” Дортмунд после увольнения Люсьена Фавра решила заплатить отступные за тренера “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе. Дальше сработал эффект домино.

“Бавария”: прошлый сезон Ханси Флик, с 1 июля – Юлиан Нагельсманн (контракт до 30.06.2026)

(контракт до 30.06.2026) “РБ Лейпциг”: прошлый сезон Юлиан Нагельсманн, с 1 июля – Джесси Марш (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Боруссия Дортмунд”: прошлый сезон Люсьен Фавр/ и.о Эдин Терзич, с 1 июля – Марко Розе (контракт до 30.06.2024)

(контракт до 30.06.2024) “Вольфсбург”: прошлый сезон Оливер Гласнер, с 1 июля – ? (ожидается Марк ван Боммель , контракт до 30.06.2024)

, контракт до 30.06.2024) “Айнтрахт”: прошлый сезон Ади Хюттер, с 1 июля – Оливер Гласнер (контракт до 30.06.2024)

(контракт до 30.06.2024) “Байер”: прошлый сезон Петер Бос/ и.о Ханнес Вольф, с 1 июля – Херардо Сеоане (контракт до 30.06.2024)

(контракт до 30.06.2024) “Унион” Берлин: остается Урс Фишер (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Боруссия” Менхенгладбах: прошлый сезон Марко Розе, с 1 июля – Ади Хюттер (контракт до 30.06.2024).

Франция

Две команды из первой четверки начнут новый сезон с новым тренерами, но может быть и три, если Маурисио Почеттино покинет ПСЖ спустя лишь полгода после своего назначения.

“Лилль”: прошлый сезон Кристоф Галтье с 1 июля – ?

“ПСЖ”: останется ли Маурисио Почеттино ? (контракт до 30.06.2022). Аргентинец не сработался со спортивным директором Парижа Леонардо. Его хочет вернуть “Тоттенхэм”, за ситуацией следит “Реал” Мадрид.

? (контракт до 30.06.2022). Аргентинец не сработался со спортивным директором Парижа Леонардо. Его хочет вернуть “Тоттенхэм”, за ситуацией следит “Реал” Мадрид. “Монако”: остается Нико Ковач (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Лион”: прошлый сезон Руди Гарсия, с 1 июля – ? (ведутся переговоры с Петером Босом )

) “Марсель”: остается Хорхе Сампаоли (контракт до 30.06.2023)

Ожидается, что Кристоф Галтье, приведший “Лилль” к сенсационному чемпионству, возглавит “Ниццу”. Новые тренеры также будут у “Анже”, “Монпелье”, “Страсбурга” и “Реймса”.

Испания

Зидан покинул “Реал”, под вопросом и Рональд Куман. Уже назначили новых тренеров “Валенсия” и “Хетафе”.

“Атлетико”: остается Диего Симеоне (контракт до 30.06.2022)

(контракт до 30.06.2022) “Реал” Мадрид: прошлый сезон Зинедин Зидан, с 1 июля – ? (в претендентах Антонио Конте и Маурисио Почеттино , малоожидаемые варианты – Рауль и Хави Алонсо)

и , малоожидаемые варианты – Рауль и Хави Алонсо) “Барселона”: останется ли Рональд Куман ? (контракт до 30.06.2022). Испанская пресса пишет о намерении нового президента “Барселоны” Жоана Лапорты вернуть в клуб Пепа Гвардиолу . Иногда упоминается кандидатура главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса .

? (контракт до 30.06.2022). Испанская пресса пишет о намерении нового президента “Барселоны” Жоана Лапорты вернуть в клуб . Иногда упоминается кандидатура главного тренера сборной Бельгии . “Севилья”: остается Хулен Лопетеги (контракт до 30.06.2024)

(контракт до 30.06.2024) “Реал Сосьедад”: остается Иманоль Альгуасиль (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Бетис”: остается Мануэль Пеллегрини (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Вильярреал”: остается Унаи Эмери (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Валенсия”: прошлый сезон Хави Грасия/ и.о. Воро, с 1 июля – Хосе Бордалас (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Хетафе”: прошлый сезон Хосе Бордалас, с 1 июля – Мичел (контракт до 30.06.2023)

(контракт до 30.06.2023) “Гранада”: прошлый сезон Диего Мартинес, с 1 июля – ?

Англия

Самая стабильная ситуация в английской Премьер-лиге. Нового тренера ищут только три клуба. Марсело Бьелса пока формально не продлил контракт с “Лидсом”. В конце каждого сезона он согласовывает продление соглашения на один сезон. Все идет к тому, что продлит свой контракт и Дэвид Мойес.