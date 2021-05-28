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Реал и Тоттенхэм хотят Конте, Индзаги в Интере, Почеттино покинет ПСЖ? Полная таблица тренерских трансферов
Бесконечное вращение тренерской карусели
Getty Images / Global Images Ukraine
Сезон 2020/21 был необычный во всем. В четырех из топ-5 лиг сменились победители, но тренеры трех чемпионов уже успели покинуть свои клубы. Первой запустила тренерскую карусель Бундеслига – семь из восьми первых команд чемпионата Германии уже сменили главных тренеров. Затем подключилась Италия. Поспокойнее пока в Испании и Англии, но свободные топ-клубы этих лиг (“Реал” и “Тоттенхэм”) претендуют на недавнего чемпиона Италии. И лето еще не наступило!
Италия
Со своими тренерами расстались семь команд из первой девятки. Островки стабильности – “Милан” и “Аталанты”. В других клубах штормит.
- “Интер”: прошлый сезон Антонио Конте, с 1 июля – Симоне Индзаги (контракт до 30.06.2023)
- “Милан”: остается Стефано Пиоли (контракт до 30.06.2022)
- “Аталанта”: остается Джан Пьеро Гасперини (контракт до 30.06.2022)
- “Ювентус”: прошлый сезон Андреа Пирло, с 1 июля – Массимилиано Аллегри (контракт до 30.06.2025)
- “Наполи”: прошлый сезон Дженнаро Гаттузо, с 1 июля – ? (ожидается Лучано Спаллетти, контракт до 30.06.2023)
- “Лацио”: прошлый сезон Симоне Индзаги, с 1 июля – ? (претендентами называются Синиша Михайлович и Вальтер Мадзарри)
- “Рома”: прошлый сезон Паулу Фонсека, с 1 июля – Жозе Моуриньо (контракт до 30.06.2024)
- “Сассуоло”: прошлый сезон Роберто Де Дзерби, с 1 июля – ? (претендентом считается Андреа Пирло)
- “Сампдория”: прошлый сезон Клаудио Раньери, с 1 июля – ?
- “Фиорентина”: прошлый сезон Джузеппе Якини, с 1 июля – Дженнаро Гаттузо (контракт до 30.06.2023).
Германия
Все началось в Германии. “Боруссия” Дортмунд после увольнения Люсьена Фавра решила заплатить отступные за тренера “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе. Дальше сработал эффект домино.
- “Бавария”: прошлый сезон Ханси Флик, с 1 июля – Юлиан Нагельсманн (контракт до 30.06.2026)
- “РБ Лейпциг”: прошлый сезон Юлиан Нагельсманн, с 1 июля – Джесси Марш (контракт до 30.06.2023)
- “Боруссия Дортмунд”: прошлый сезон Люсьен Фавр/ и.о Эдин Терзич, с 1 июля – Марко Розе (контракт до 30.06.2024)
- “Вольфсбург”: прошлый сезон Оливер Гласнер, с 1 июля – ? (ожидается Марк ван Боммель, контракт до 30.06.2024)
- “Айнтрахт”: прошлый сезон Ади Хюттер, с 1 июля – Оливер Гласнер (контракт до 30.06.2024)
- “Байер”: прошлый сезон Петер Бос/ и.о Ханнес Вольф, с 1 июля – Херардо Сеоане (контракт до 30.06.2024)
- “Унион” Берлин: остается Урс Фишер (контракт до 30.06.2023)
- “Боруссия” Менхенгладбах: прошлый сезон Марко Розе, с 1 июля – Ади Хюттер (контракт до 30.06.2024).
Франция
Две команды из первой четверки начнут новый сезон с новым тренерами, но может быть и три, если Маурисио Почеттино покинет ПСЖ спустя лишь полгода после своего назначения.
- “Лилль”: прошлый сезон Кристоф Галтье с 1 июля – ?
- “ПСЖ”: останется ли Маурисио Почеттино? (контракт до 30.06.2022). Аргентинец не сработался со спортивным директором Парижа Леонардо. Его хочет вернуть “Тоттенхэм”, за ситуацией следит “Реал” Мадрид.
- “Монако”: остается Нико Ковач (контракт до 30.06.2023)
- “Лион”: прошлый сезон Руди Гарсия, с 1 июля – ? (ведутся переговоры с Петером Босом)
- “Марсель”: остается Хорхе Сампаоли (контракт до 30.06.2023)
Ожидается, что Кристоф Галтье, приведший “Лилль” к сенсационному чемпионству, возглавит “Ниццу”. Новые тренеры также будут у “Анже”, “Монпелье”, “Страсбурга” и “Реймса”.
Испания
Зидан покинул “Реал”, под вопросом и Рональд Куман. Уже назначили новых тренеров “Валенсия” и “Хетафе”.
- “Атлетико”: остается Диего Симеоне (контракт до 30.06.2022)
- “Реал” Мадрид: прошлый сезон Зинедин Зидан, с 1 июля – ? (в претендентах Антонио Конте и Маурисио Почеттино, малоожидаемые варианты – Рауль и Хави Алонсо)
- “Барселона”: останется ли Рональд Куман? (контракт до 30.06.2022). Испанская пресса пишет о намерении нового президента “Барселоны” Жоана Лапорты вернуть в клуб Пепа Гвардиолу. Иногда упоминается кандидатура главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
- “Севилья”: остается Хулен Лопетеги (контракт до 30.06.2024)
- “Реал Сосьедад”: остается Иманоль Альгуасиль (контракт до 30.06.2023)
- “Бетис”: остается Мануэль Пеллегрини (контракт до 30.06.2023)
- “Вильярреал”: остается Унаи Эмери (контракт до 30.06.2023)
- “Валенсия”: прошлый сезон Хави Грасия/ и.о. Воро, с 1 июля – Хосе Бордалас (контракт до 30.06.2023)
- “Хетафе”: прошлый сезон Хосе Бордалас, с 1 июля – Мичел (контракт до 30.06.2023)
- “Гранада”: прошлый сезон Диего Мартинес, с 1 июля – ?
Англия
Самая стабильная ситуация в английской Премьер-лиге. Нового тренера ищут только три клуба. Марсело Бьелса пока формально не продлил контракт с “Лидсом”. В конце каждого сезона он согласовывает продление соглашения на один сезон. Все идет к тому, что продлит свой контракт и Дэвид Мойес.
- “Манчестер Сити”: остается Пеп Гвардиола (контракт до 30.06.2023)
- “Манчестер Юнайтед”: остается Оле-Гуннар Сульшер (контракт до 30.06.2022, ведутся переговоры о продлении на три сезона)
- “Ливерпуль”: остается Юрген Клопп (контракт до 30.06.2024)
- “Челси”: остается Томас Тухель (контракт до 30.06.2022)
- “Лестер”: остается Брендан Роджерс (контракт до 30.06.2025)
- “Вест Хэм”: остается Дэвид Мойес (контракт до 30.06.2021)
- “Тоттенхэм”: прошлый сезон Жозе Моуриньо/ и.о. Райан Мэйсон, с 1 июля – ? (среди кандидатов – Почеттино, Конте, тен Хаг, Поттер, Рангник, Гасперини и многие другие).
- “Арсенал”: остается Микель Артета (контракт до 30.06.2023)
- “Лидс”: остается Марсело Бьелса (контракт до 30.06.2021)
- “Эвертон”: остается Карло Анчелотти (контракт до 30.06.2024)
- “Вулверхэмптон”: прошлый сезон Нуну Эшпириту Санту, с 1 июля – ? (фаворит на должность – экс-тренер “Бенфики” Бруну Лаже)
- “Кристал Пэлас”: прошлый сезон Рой Ходжсон, с 1 июля – ? (один из фаворитов, Фрэнк Лэмпард, отказался от должности)
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