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Реал и Тоттенхэм хотят Конте, Индзаги в Интере, Почеттино покинет ПСЖ? Полная таблица тренерских трансферов

Италия
(1 голосов)

Бесконечное вращение тренерской карусели

Реал и Тоттенхэм хотят Конте, Индзаги в Интере, Почеттино покинет ПСЖ? Полная таблица тренерских трансферов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сезон 2020/21 был необычный во всем. В четырех из топ-5 лиг сменились победители, но тренеры трех чемпионов уже успели покинуть свои клубы. Первой запустила тренерскую карусель Бундеслига – семь из восьми первых команд чемпионата Германии уже сменили главных тренеров. Затем подключилась Италия. Поспокойнее пока в Испании и Англии, но свободные топ-клубы этих лиг (“Реал” и “Тоттенхэм”) претендуют на недавнего чемпиона Италии. И лето еще не наступило!

Италия

Со своими тренерами расстались семь команд из первой девятки. Островки стабильности – “Милан” и “Аталанты”. В других клубах штормит.

  • “Интер”: прошлый сезон Антонио Конте, с 1 июля – Симоне Индзаги (контракт до 30.06.2023)
  • “Милан”: остается Стефано Пиоли (контракт до 30.06.2022)
  • “Аталанта”: остается Джан Пьеро Гасперини (контракт до 30.06.2022)
  • “Ювентус”: прошлый сезон Андреа Пирло, с 1 июля – Массимилиано Аллегри (контракт до 30.06.2025)
  • “Наполи”: прошлый сезон Дженнаро Гаттузо, с 1 июля – ? (ожидается Лучано Спаллетти, контракт до 30.06.2023)
  • “Лацио”: прошлый сезон Симоне Индзаги, с 1 июля – ? (претендентами называются Синиша Михайлович и Вальтер Мадзарри)
  • “Рома”: прошлый сезон Паулу Фонсека, с 1 июля – Жозе Моуриньо (контракт до 30.06.2024)
  • “Сассуоло”: прошлый сезон Роберто Де Дзерби, с 1 июля – ? (претендентом считается Андреа Пирло)
  • “Сампдория”: прошлый сезон Клаудио Раньери, с 1 июля – ?
  • “Фиорентина”: прошлый сезон Джузеппе Якини, с 1 июля – Дженнаро Гаттузо (контракт до 30.06.2023).

Германия

Все началось в Германии. “Боруссия” Дортмунд после увольнения Люсьена Фавра решила заплатить отступные за тренера “Боруссии” Менхенгладбах Марко Розе. Дальше сработал эффект домино.

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  • “Бавария”: прошлый сезон Ханси Флик, с 1 июля – Юлиан Нагельсманн (контракт до 30.06.2026)
  • “РБ Лейпциг”: прошлый сезон Юлиан Нагельсманн, с 1 июля – Джесси Марш (контракт до 30.06.2023)
  • “Боруссия Дортмунд”: прошлый сезон Люсьен Фавр/ и.о Эдин Терзич, с 1 июля – Марко Розе (контракт до 30.06.2024)
  • “Вольфсбург”: прошлый сезон Оливер Гласнер, с 1 июля – ? (ожидается Марк ван Боммель, контракт до 30.06.2024)
  • “Айнтрахт”: прошлый сезон Ади Хюттер, с 1 июля – Оливер Гласнер (контракт до 30.06.2024)
  • “Байер”: прошлый сезон Петер Бос/ и.о Ханнес Вольф, с 1 июля – Херардо Сеоане (контракт до 30.06.2024)
  • “Унион” Берлин: остается Урс Фишер (контракт до 30.06.2023)
  • “Боруссия” Менхенгладбах: прошлый сезон Марко Розе, с 1 июля – Ади Хюттер (контракт до 30.06.2024).

Франция

Две команды из первой четверки начнут новый сезон с новым тренерами, но может быть и три, если Маурисио Почеттино покинет ПСЖ спустя лишь полгода после своего назначения.

  • “Лилль”: прошлый сезон Кристоф Галтье с 1 июля – ?
  • “ПСЖ”: останется ли Маурисио Почеттино? (контракт до 30.06.2022). Аргентинец не сработался со спортивным директором Парижа Леонардо. Его хочет вернуть “Тоттенхэм”, за ситуацией следит “Реал” Мадрид.
  • “Монако”: остается Нико Ковач (контракт до 30.06.2023)
  • “Лион”: прошлый сезон Руди Гарсия, с 1 июля – ? (ведутся переговоры с Петером Босом)
  • “Марсель”: остается Хорхе Сампаоли (контракт до 30.06.2023)

Ожидается, что Кристоф Галтье, приведший “Лилль” к сенсационному чемпионству, возглавит “Ниццу”. Новые тренеры также будут у “Анже”, “Монпелье”, “Страсбурга” и “Реймса”.

Испания

Зидан покинул “Реал”, под вопросом и Рональд Куман. Уже назначили новых тренеров “Валенсия” и “Хетафе”.

  • “Атлетико”: остается Диего Симеоне (контракт до 30.06.2022)
  • “Реал” Мадрид: прошлый сезон Зинедин Зидан, с 1 июля – ? (в претендентах Антонио Конте и Маурисио Почеттино, малоожидаемые варианты – Рауль и Хави Алонсо)
  • “Барселона”: останется ли Рональд Куман? (контракт до 30.06.2022). Испанская пресса пишет о намерении нового президента “Барселоны” Жоана Лапорты вернуть в клуб Пепа Гвардиолу. Иногда упоминается кандидатура главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
  • “Севилья”: остается Хулен Лопетеги (контракт до 30.06.2024)
  • “Реал Сосьедад”: остается Иманоль Альгуасиль (контракт до 30.06.2023)
  • “Бетис”: остается Мануэль Пеллегрини (контракт до 30.06.2023)
  • “Вильярреал”: остается Унаи Эмери (контракт до 30.06.2023)
  • “Валенсия”: прошлый сезон Хави Грасия/ и.о. Воро, с 1 июля – Хосе Бордалас (контракт до 30.06.2023)
  • “Хетафе”: прошлый сезон Хосе Бордалас, с 1 июля – Мичел (контракт до 30.06.2023)
  • “Гранада”: прошлый сезон Диего Мартинес, с 1 июля – ?

Англия

Самая стабильная ситуация в английской Премьер-лиге. Нового тренера ищут только три клуба. Марсело Бьелса пока формально не продлил контракт с “Лидсом”. В конце каждого сезона он согласовывает продление соглашения на один сезон. Все идет к тому, что продлит свой контракт и Дэвид Мойес.

  • “Манчестер Сити”: остается Пеп Гвардиола (контракт до 30.06.2023)
  • “Манчестер Юнайтед”: остается Оле-Гуннар Сульшер (контракт до 30.06.2022, ведутся переговоры о продлении на три сезона)
  • “Ливерпуль”: остается Юрген Клопп (контракт до 30.06.2024)
  • “Челси”: остается Томас Тухель (контракт до 30.06.2022)
  • “Лестер”: остается Брендан Роджерс (контракт до 30.06.2025)
  • “Вест Хэм”: остается Дэвид Мойес (контракт до 30.06.2021)
  • “Тоттенхэм”: прошлый сезон Жозе Моуриньо/ и.о. Райан Мэйсон, с 1 июля – ? (среди кандидатов – Почеттино, Конте, тен Хаг, Поттер, Рангник, Гасперини и многие другие).
  • “Арсенал”: остается Микель Артета (контракт до 30.06.2023)
  • “Лидс”: остается Марсело Бьелса (контракт до 30.06.2021)
  • “Эвертон”: остается Карло Анчелотти (контракт до 30.06.2024)
  • “Вулверхэмптон”: прошлый сезон Нуну Эшпириту Санту, с 1 июля – ? (фаворит на должность – экс-тренер “Бенфики” Бруну Лаже)
  • “Кристал Пэлас”: прошлый сезон Рой Ходжсон, с 1 июля – ? (один из фаворитов, Фрэнк Лэмпард, отказался от должности)
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В статье: Массимилиано Аллегри Зинедин Зидан Антонио Конте Маурисио Почеттино
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