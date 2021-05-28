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Соперник пропустил на 93-й минуте: Венеция вышла в Серию А спустя 19 лет
Команда из живописного города
SoccerBible
"Венеция" сыграет в Серии А в следующем сезоне. В решающем поединке плей-офф команда сыграла вничью с "Читтаделлой" (1:1), сравняв счет под занавес встречи – на 93-й минуте. В первой игре венецианцы праздновали успех (1:0).
"Венеция" будет выступать в Высшем дивизионе Италии впервые с сезона-2001/02. С тех пор клуб трижды проходил процедуру банкротства. Также оформили промоушн "Эмполи" и "Салернитана".
WE’RE BACK! ????⚫️???? pic.twitter.com/wuuWPKJBSz— Venezia FC (@VeneziaFC_IT) May 27, 2021
Лучший результат клуба – третье место в сезоне-1941/42. Интересно, что стадион команды находится у воды и страдает от стихии (торнадо, ветер).
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