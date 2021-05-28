Соперник пропустил на 93-й минуте: Венеция вышла в Серию А спустя 19 лет

"Венеция" сыграет в Серии А в следующем сезоне. В решающем поединке плей-офф команда сыграла вничью с "Читтаделлой" (1:1), сравняв счет под занавес встречи – на 93-й минуте. В первой игре венецианцы праздновали успех (1:0).

"Венеция" будет выступать в Высшем дивизионе Италии впервые с сезона-2001/02. С тех пор клуб трижды проходил процедуру банкротства. Также оформили промоушн "Эмполи" и "Салернитана".

Лучший результат клуба – третье место в сезоне-1941/42. Интересно, что стадион команды находится у воды и страдает от стихии (торнадо, ветер).