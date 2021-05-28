Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека - один из претендентов на пост главного тренера Сассуоло
Также в списке и Андреа Пирло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Сассуоло" пребывает в поисках нового главного тренера, так как Роберто Де Дзерби после завершения сезона принял решение о переезде в донецкий "Шахтер".
Кандидатов на пост главного тренера "Сассуоло" хватает. Это Винченцо Итальяно из "Специи", Винченцо Монтелла, Джованни Строппа и Марко Джампаоло.
Однако в последние дни руководство итальянского клуба рассматривает еще двоих специалистов - Паулу Фонсека и Андреа Пирло. Первый покидает "Рому", второй - если специалист все-таки уйдет из "Ювентуса".
Португалец, который ранее работал в "Шахтере", является лучшим кандидатом для "Сассуоло". Отмечается, что Фонсека может принять предложение клуба, так как он отказался от варианта с "Фиорентиной", которая назначила главным тренером Дженнаро Гаттузо.
Добавим, что ранее итальянский журналист Николо Скира сообщал, что в приглашении Пирло лично заинтересован генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали.
Популярное сейчас
- Тоттенхэм следит за Ребровым, Лунин останется в Реале. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Накануне второго пришествия Металлиста и трое в лодке, не считая Диназа - анонс 24-го тура Второй лиги
- Черноморец в УПЛ, Коваленко и Коноплянка пропустят Евро, Юве вернет Аллегри. Главные новости за 27 мая
- Малиновский отступает в последний момент. Лучшие в сезоне 2020/21 в Серии А и символическая сборная
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020