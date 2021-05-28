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Фонсека - один из претендентов на пост главного тренера Сассуоло

Италия
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Также в списке и Андреа Пирло

Фонсека - один из претендентов на пост главного тренера Сассуоло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Сассуоло" пребывает в поисках нового главного тренера, так как Роберто Де Дзерби после завершения сезона принял решение о переезде в донецкий "Шахтер".

Кандидатов на пост главного тренера "Сассуоло" хватает. Это Винченцо Итальяно из "Специи", Винченцо Монтелла, Джованни Строппа и Марко Джампаоло.

Однако в последние дни руководство итальянского клуба рассматривает еще двоих специалистов - Паулу Фонсека и Андреа Пирло. Первый покидает "Рому", второй - если специалист все-таки уйдет из "Ювентуса".

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Португалец, который ранее работал в "Шахтере", является лучшим кандидатом для "Сассуоло". Отмечается, что Фонсека может принять предложение клуба, так как он отказался от варианта с "Фиорентиной", которая назначила главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Добавим, что ранее итальянский журналист Николо Скира сообщал, что в приглашении Пирло лично заинтересован генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Рома (Рим) Паулу Фонсека Сассуоло
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Источник:
fantacalcio.it

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