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Официально: Андреа Пирло уволен из Ювентуса
Grazie, Andrea!
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба туринского "Ювентуса" официально сообщила о том, что итальянский специалист Андреа Пирло покидает должность главного тренера первой команды.
30 июля 2020 года Пирло начал тренерскую карьеру, возглавив молодежную команду "бьянконери". Однако в этой должности он проработал всего десять дней и уже 8 августа возглавил "Ювентус" как главный тренер, подписав контракт до 30 июня 2022 года. Как видим, свой трудовой договор до конца "Маэстро" не доработал.
Под руководством Андреа "Юве" финишировал четвертым в рейтинговом зачете чемпионата Италии, однако туринский гранд был близок к тому, чтобы не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Пирло смог взять с коллективом Кубок Италии по итогам кампании. Ожидается, что в ближайшее время в клуб вернется Массимилиано Аллегри.
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