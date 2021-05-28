  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Официально: Андреа Пирло уволен из Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Андреа Пирло уволен из Ювентуса

Италия
(2 голосов)

Grazie, Andrea!

Официально: Андреа Пирло уволен из Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба туринского "Ювентуса" официально сообщила о том, что итальянский специалист Андреа Пирло покидает должность главного тренера первой команды.

30 июля 2020 года Пирло начал тренерскую карьеру, возглавив молодежную команду "бьянконери". Однако в этой должности он проработал всего десять дней и уже 8 августа возглавил "Ювентус" как главный тренер, подписав контракт до 30 июня 2022 года. Как видим, свой трудовой договор до конца "Маэстро" не доработал.

Под руководством Андреа "Юве" финишировал четвертым в рейтинговом зачете чемпионата Италии, однако туринский гранд был близок к тому, чтобы не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Пирло смог взять с коллективом Кубок Италии по итогам кампании. Ожидается, что в ближайшее время в клуб вернется Массимилиано Аллегри.

Читайте такжеЮвентус объявит о назначении Аллегри в ближайшее время

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Juventus

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.05.2021 в 14:12
А что скажет тот, кто шёл в Ювентус добыть для клуба титул ЛЧ, но при этом обосрался по полной программе?
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.05.2021 в 13:41
Это давно уже нужно было делать. Хотелось бы в ювентусе увидеть Зидана. Все же не чужой это дял него клуб.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...