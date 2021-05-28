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Андреа Пирло: Мой первый сезон в качестве главного тренера подошёл к концу

Италия
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Андреа попрощался с клубом

Андреа Пирло: Мой первый сезон в качестве главного тренера подошёл к концу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло опубликовал заявление в своём "инстаграме" после отставки из клуба.

"Мой первый сезон в качестве главного тренера подошёл к концу. Это был насыщенный, сложный, но, тем не менее, прекрасный год. Когда ко мне обратился "Ювентус", я ни на секунду не задумался о риске, на который иду, хотя он был очевиден. Уважение к цветам клуба и желание участвовать в борьбе на высочайшем уровне, которую мне предложили, взяли верх.

Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор. Даже зная обо всех препятствиях, с которыми столкнулся на фоне столько трудного для всех периода. Из-за сложностей мне не удалось лучшим образом воплотить свой стиль игры, но я выполнил задачи, которые передо мной стояли. Это приключение, несмотря на неожиданный конец, лишний раз подтвердило, чего я хочу от своего будущего. Надеюсь, меня ждёт много моментов радости, похожих на те, что я испытывал как игрок. Пора вернуться в игру и принять новые вызовы. Хочу поблагодарить "Ювентус" и всех, кто был рядом со мной в этом сезоне", — написал Пирло.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин)
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