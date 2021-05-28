Моуриньо хочет видеть Роналду в Роме

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью хочет пригласить форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в римский клуб, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, португальский тренер хочет, чтобы Роналду перешел в "Рому" в летнее трансферное окно. Однако помешать этому может высокая зарплата футболиста, которая составляет 31 миллион евро в год.

Контракт 36-летнего Роналду с "Юве" рассчитан до лета 2022 года. Моуринью возглавил "Рому" несколько недель назад. Но к своим обязанностям он приступит в июне.