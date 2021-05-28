  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо хочет видеть Роналду в Роме
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо хочет видеть Роналду в Роме

Италия
(1 голосов)

Единственное препятствие - зарплата игрока

Моуриньо хочет видеть Роналду в Роме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью хочет пригласить форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в римский клуб, пишет La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, португальский тренер хочет, чтобы Роналду перешел в "Рому" в летнее трансферное окно. Однако помешать этому может высокая зарплата футболиста, которая составляет 31 миллион евро в год.

Контракт 36-летнего Роналду с "Юве" рассчитан до лета 2022 года. Моуринью возглавил "Рому" несколько недель назад. Но к своим обязанностям он приступит в июне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Ювентус (Турин) Рома
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...