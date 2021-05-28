Торино объявил о назначении нового главного тренера

"Торино" объявил имя нового главного тренера команды, им стал Иван Юрич. 45-летний хорватский специалист подписал контракт с туринским клубом на 3 года.

Прежним местом работы Юрича была "Верона", которую он возглавлял с 2019 года.

В сезоне-2020/21 "Торино" занял 17-е место в чемпионате Италии, набрав 37 очков в 38 матчах.