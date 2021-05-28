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Торино объявил о назначении нового главного тренера

Италия
(1 голосов)

Команду возглавил хорватский специалист Иван Юрич

Торино объявил о назначении нового главного тренера

Новина українською

"Торино" объявил имя нового главного тренера команды, им стал Иван Юрич. 45-летний хорватский специалист подписал контракт с туринским клубом на 3 года.

Прежним местом работы Юрича была "Верона", которую он возглавлял с 2019 года.

В сезоне-2020/21 "Торино" занял 17-е место в чемпионате Италии, набрав 37 очков в 38 матчах.

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В статье: Иван Юрич Торино
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