Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спаллетти возглавил Наполи. Об этом сообщил президент клуба Де Лаурентис
Тренерский переполох в Италии продолжается
Бывший тренер "Интера", "Ромы" и "Удинезе" Лучано Спаллетти стал главным тренером "Наполи". Об этом сообщил президент клуба на своей странице в Twitter:
"Я рад сообщить, что Лучано Спаллетти станет новым тренером "Наполи" с 1 июля следующего сезона. Добро пожаловать, Лучано, мы вместе сделаем замечательную работу", - написал Аурелио Де Лаурентис.
Последним тренером неаполитанцев был Дженарро Гаттузо, который недавно возглавил "Фиорентину". Его контракт с клубом завершился после уже прошлого сезона.
Напомним, что ранее Спаллетти работал с рядом итальянских клубов: "Эмполи", "Сампдорией", "Интером", "Ромой", "Удинезе", "Венецией" и "Анкона". В его активе два Кубка Италии и один Суперкубок Италии во главе "волков".
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины перейдет в Металл
- Челси необходим новый Дрогба: Тухель не может пойти в сезон-2021/22 только с Вернером и Хавертцем
- Игрок украинской молодежной сборной пропустил матч с Узбекистаном U-21 из-за ВНО
- Малиновский отступает в последний момент. Лучшие в сезоне 2020/21 в Серии А и символическая сборная
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020