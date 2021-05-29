Спаллетти возглавил Наполи. Об этом сообщил президент клуба Де Лаурентис

Бывший тренер "Интера", "Ромы" и "Удинезе" Лучано Спаллетти стал главным тренером "Наполи". Об этом сообщил президент клуба на своей странице в Twitter:

"Я рад сообщить, что Лучано Спаллетти станет новым тренером "Наполи" с 1 июля следующего сезона. Добро пожаловать, Лучано, мы вместе сделаем замечательную работу", - написал Аурелио Де Лаурентис.

Последним тренером неаполитанцев был Дженарро Гаттузо, который недавно возглавил "Фиорентину". Его контракт с клубом завершился после уже прошлого сезона.

Напомним, что ранее Спаллетти работал с рядом итальянских клубов: "Эмполи", "Сампдорией", "Интером", "Ромой", "Удинезе", "Венецией" и "Анкона". В его активе два Кубка Италии и один Суперкубок Италии во главе "волков".