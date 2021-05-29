Де Лигт о трансфере в Барсу: Сейчас в этом нет смысла. В Турине я как рыба в воде

Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонскую "Барселону".

– Сейчас я счастлив в "Ювентусе". Я тут словно рыба в воде. Несмотря на то, что команда выступила хуже, чем обычно, я играл хорошо.

– Какова вероятность того, что вы покинете команду?

– Сейчас есть много клубов, испытывающих проблемы с деньгами, но вообще о таком нужно спрашивать руководство.

– Могла бы "Барселона" стать для вас идеальным следующим шагом?

– Я не знаю. Сейчас в этом нет смысла. Меня это не волнует, и никто со мной не связывался по этому поводу, – рассказал Маттейс.

За "блауграну" выступает бывший партнер Маттейса по "Аяксу" и коллега по сборной Нидерландов Френки де Йонг.

В текущем сезоне чемпионата Италии 21-летний де Лигт провел 27 поединков.