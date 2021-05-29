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Де Лигт о трансфере в Барсу: Сейчас в этом нет смысла. В Турине я как рыба в воде
Голландец высказался насчет информации в СМИ о переходе в "Барселону"
Защитник туринского "Ювентуса" Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о возможном переходе в каталонскую "Барселону".
– Сейчас я счастлив в "Ювентусе". Я тут словно рыба в воде. Несмотря на то, что команда выступила хуже, чем обычно, я играл хорошо.
– Какова вероятность того, что вы покинете команду?
– Сейчас есть много клубов, испытывающих проблемы с деньгами, но вообще о таком нужно спрашивать руководство.
– Могла бы "Барселона" стать для вас идеальным следующим шагом?
– Я не знаю. Сейчас в этом нет смысла. Меня это не волнует, и никто со мной не связывался по этому поводу, – рассказал Маттейс.
За "блауграну" выступает бывший партнер Маттейса по "Аяксу" и коллега по сборной Нидерландов Френки де Йонг.
В текущем сезоне чемпионата Италии 21-летний де Лигт провел 27 поединков.
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