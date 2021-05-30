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Девушка Роналду сообщила, что португалец останется в Ювентусе
Нужно назад перевозить автопарк...
Getty Images / Global Images Ukraine
Много разговоров ходило на счет возможного ухода пятикратного обладателя Золотого Мяча Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса". Девушка футболиста Джорджина Родригес поставила точку всем слухам:
"- Криштиану остается в "Ювентусе", или уходит из команды?
- Он остается", - ответила девушка футболиста.
Напомним, что Роналду перешел в туринский "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала", подписав контракт на четыре года. Тогда итальянцы заплатили за трансфер 117 млн евро.
Вместе со "старой синьорой" португалец выиграл все возможные титулы в Италии, однако так и не смог завоевать евротрофей. Всего на его счету 101 гол и 22 ассиста в 133 матчах за "Ювентус".
На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего игрока в 50 млн евро.
Отметим, что "Ювентус" в последнем туре сумел пробиться в топ-4 Серии А, благодаря чему квалифицировался в групповой этап Лиги Чемпионов.
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