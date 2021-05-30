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Девушка Роналду сообщила, что португалец останется в Ювентусе

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Девушка Роналду сообщила, что португалец останется в Ювентусе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Много разговоров ходило на счет возможного ухода пятикратного обладателя Золотого Мяча Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса". Девушка футболиста Джорджина Родригес поставила точку всем слухам:

"- Криштиану остается в "Ювентусе", или уходит из команды?

- Он остается", - ответила девушка футболиста.

Напомним, что Роналду перешел в туринский "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала", подписав контракт на четыре года. Тогда итальянцы заплатили за трансфер 117 млн ​​евро.

Вместе со "старой синьорой" португалец выиграл все возможные титулы в Италии, однако так и не смог завоевать евротрофей. Всего на его счету 101 гол и 22 ассиста в 133 матчах за "Ювентус".

На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего игрока в 50 млн евро.

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Отметим, что "Ювентус" в последнем туре сумел пробиться в топ-4 Серии А, благодаря чему квалифицировался в групповой этап Лиги Чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Джорджина Родригес
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Источник:
AS

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