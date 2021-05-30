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Ювентус готов подписать Доннарумму
Туринцы хотят заполучить молодого голкипера
Голкипер "Милана" Джиджи Доннарумма может продолжить карьеру в "Ювентусе", сообщает Николо Скира.
На вратаря также претендует "Барселона", но "Ювентус" уже ведет переговоры с агентом футболиста. Сообщалось, что еще прошлой зимой стороны согласовали контракт до 2026-го года.
В сезоне-2020/21 молодой итальянец сыграл 48 матчей за "Милан", в которых пропустил 54 гола.
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Источник:Николо Скира
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