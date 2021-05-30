Чалханоглу может перейти в Ювентус

Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу - одна из главных трансферных целей "Ювентуса" в летнее трансферное окно.

Новый главный тренер команды Массимилиано Аллегри хочет видеть в команде турка Хакана Чалханоглу. Контракт футболиста с "Миланом" истекает этим летом, таким образом, игрок станет свободным агентом. "Старая синьора" предлагает 27-летнему полузащитнику 5 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне футболист сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.