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Чалханоглу может перейти в Ювентус

Италия
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Туринский клуб активно интересуется турком

Чалханоглу может перейти в Ювентус

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Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу - одна из главных трансферных целей "Ювентуса" в летнее трансферное окно.

Новый главный тренер команды Массимилиано Аллегри хочет видеть в команде турка Хакана Чалханоглу. Контракт футболиста с "Миланом" истекает этим летом, таким образом, игрок станет свободным агентом. "Старая синьора" предлагает 27-летнему полузащитнику 5 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне футболист сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.

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В статье: Ювентус (Турин) Хакан Чалханоглу Милан
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Источник:
Calciomercato

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