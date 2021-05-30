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Чалханоглу может перейти в Ювентус
Туринский клуб активно интересуется турком
Полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу - одна из главных трансферных целей "Ювентуса" в летнее трансферное окно.
Новый главный тренер команды Массимилиано Аллегри хочет видеть в команде турка Хакана Чалханоглу. Контракт футболиста с "Миланом" истекает этим летом, таким образом, игрок станет свободным агентом. "Старая синьора" предлагает 27-летнему полузащитнику 5 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне футболист сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
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