  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Манчини представил расширенный список сборной Италии на Евро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчини представил расширенный список сборной Италии на Евро

Италия
(1 голосов)

28 футболистов в списке

Манчини представил расширенный список сборной Италии на Евро

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини определился с заявкой на предстоящий Евро.

Официальный твиттер итальянской команды опубликовал расширенный список игроков на чемпионат Европы:

Голкипери: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино").

Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон ("Челси"), Алессандро Флоренци ("ПСЖ"), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – "Рома"), Рафаэл Толои ("Аталанта").

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли, Доменико Берарди (оба – "Сассуоло"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – "Ювентус"), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – "Наполи").

Форварды: Андреа Белотти ("Торино"), Чиро Иммобиле ("Лацио").

Напомним, Евро-2020 стартует 11-го июня. Италия будет играть в группе А с Швейцарией, Турцией и Уэльсом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини сборная Италии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 22:31
Очень сильно!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...