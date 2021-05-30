Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчини представил расширенный список сборной Италии на Евро
28 футболистов в списке
Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини определился с заявкой на предстоящий Евро.
Официальный твиттер итальянской команды опубликовал расширенный список игроков на чемпионат Европы:
Голкипери: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино").
Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон ("Челси"), Алессандро Флоренци ("ПСЖ"), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – "Рома"), Рафаэл Толои ("Аталанта").
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли, Доменико Берарди (оба – "Сассуоло"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – "Ювентус"), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – "Наполи").
Форварды: Андреа Белотти ("Торино"), Чиро Иммобиле ("Лацио").
Напомним, Евро-2020 стартует 11-го июня. Италия будет играть в группе А с Швейцарией, Турцией и Уэльсом.
#Nazionale ????????— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) May 30, 2021
In attesa della lista per l’#Europeo, Mancini chiama 28 #Azzurri: domani il raduno a Roma.
La notizia ???????? https://t.co/RYlu0cWtku
???? Martedì si aggregheranno al gruppo anche Emerson e Jorginho.#VivoAzzurro pic.twitter.com/mV3QvB6F69
Популярное сейчас
- Металлист 1925, Николаев и Агробизнес разыграют последнюю путёвку в УПЛ. Таблица Первой лиги 2020/21
- Де Дзерби попросил у руководства Шахтера подписать защитника Галатасарая
- Первая лига. Волынь официально - все, Николаев продолжает борьбу
- Tuttosport: Манчестер Юнайтед попытается обменять лидера полузащиты на Криштиану Роналду
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО