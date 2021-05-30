Манчини представил расширенный список сборной Италии на Евро

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини определился с заявкой на предстоящий Евро.

Официальный твиттер итальянской команды опубликовал расширенный список игроков на чемпионат Европы:

Голкипери: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино").

Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон ("Челси"), Алессандро Флоренци ("ПСЖ"), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – "Рома"), Рафаэл Толои ("Аталанта").

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – "Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли, Доменико Берарди (оба – "Сассуоло"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – "Ювентус"), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – "Наполи").

Форварды: Андреа Белотти ("Торино"), Чиро Иммобиле ("Лацио").

Напомним, Евро-2020 стартует 11-го июня. Италия будет играть в группе А с Швейцарией, Турцией и Уэльсом.