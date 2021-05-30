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Лацио ведет переговоры с Сарри. Маурицио хочет 4 млн
"Орлы" дают 2,5 млн евро
Римский "Лацио" ведет переговоры с итальянским специалистом Маурицио Сарри.
Как сообщает журналист Николо Скира, 62-летний наставник требует контракт на 3 года и годовую зарплату в размере 4 млн евро. В свою очередь "орлы" готовы предложить Сарри 2,5 млн + бонусы за попадание в Лигу чемпионов.
Ранее в СМИ была информация, что представители "Лацио" выходили на контакт с тренером "Специи" Винченцо Итальяно и наставником "Удинезе" Лукой Готти.
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Источник:Twitter Nico Schira
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