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Лацио ведет переговоры с Сарри. Маурицио хочет 4 млн

Италия
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"Орлы" дают 2,5 млн евро

Лацио ведет переговоры с Сарри. Маурицио хочет 4 млн

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Новина українською

Римский "Лацио" ведет переговоры с итальянским специалистом Маурицио Сарри.

Как сообщает журналист Николо Скира, 62-летний наставник требует контракт на 3 года и годовую зарплату в размере 4 млн евро. В свою очередь "орлы" готовы предложить Сарри 2,5 млн + бонусы за попадание в Лигу чемпионов.

Ранее в СМИ была информация, что представители "Лацио" выходили на контакт с тренером "Специи" Винченцо Итальяно и наставником "Удинезе" Лукой Готти.

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В статье: Лацио (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
Twitter Nico Schira

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