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"Божественный Хвостик". На Netflix стала доступной к просмотру драма о Роберто Баджо
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Netflix
"Карьерные взлеты, победы, травмы и буддизм: этот фильм рассказывает историю Роберто Баджо, одного из лучших футболистов планеты". Так гласит синопсис на стриминговой платформе Netflix. В ролях: Андреа Арканджели, Валентина Белле, Андреа Пеннакки.
Карьера Роберто продолжалась с 1982-го по 2004-й год. Он играл за "Милан", "Ювентус", "Интер", "Фиорентину", "Брешию", "Болонью"; дважды был чемпионом Италии, выигрывал Кубок страны, Кубок УЕФА и Кубок Интертото.
Со сборной Италии брал бронзовые медали ЧМ-1990 и серебро ЧМ-1994. Баджо получил "Золотой мяч" в 1993 году и был признан игроком года по версии ФИФА.
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