  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Божественный Хвостик". На Netflix стала доступной к просмотру драма о Роберто Баджо
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Божественный Хвостик". На Netflix стала доступной к просмотру драма о Роберто Баджо

Италия
(1 голосов)

Полтора часа вашего времени

"Божественный Хвостик". На Netflix стала доступной к просмотру драма о Роберто Баджо

Netflix

Новина українською

"Карьерные взлеты, победы, травмы и буддизм: этот фильм рассказывает историю Роберто Баджо, одного из лучших футболистов планеты". Так гласит синопсис на стриминговой платформе Netflix. В ролях: Андреа Арканджели, Валентина Белле, Андреа Пеннакки.

Карьера Роберто продолжалась с 1982-го по 2004-й год. Он играл за "Милан", "Ювентус", "Интер", "Фиорентину", "Брешию", "Болонью"; дважды был чемпионом Италии, выигрывал Кубок страны, Кубок УЕФА и Кубок Интертото.

Со сборной Италии брал бронзовые медали ЧМ-1990 и серебро ЧМ-1994. Баджо получил "Золотой мяч" в 1993 году и был признан игроком года по версии ФИФА.

Читайте такжеДэвид Бекхэм снимется в сериале Друзья

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Баджо Netflix
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Netflix

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
wago27
31.05.2021 в 10:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...