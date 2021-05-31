Насколько внимательно вы следили за Серией А в сезоне 2020/21 - Квиз

Победителем прошлого розыгрыша Серии А стал "Интер". Миланский клуб сумел прервать гегемонию "Ювентуса", который выигрывал чемпионат Италии последние девять лет подряд.

Этот сезон стал особенным для нашего Руслана Малиновского, который стал лучшим ассистентом чемпионата. А скажете сколько именно голевых передач он отдал в чемпионате? Этот и другие эпизоды Серии А в сезоне 2020/21 вы можете освежить в своей памяти, пройдя наш квиз.