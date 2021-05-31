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Насколько внимательно вы следили за Серией А в сезоне 2020/21 - Квиз

Италия
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На 15 вопросов у вас есть три минуты

Насколько внимательно вы следили за Серией А в сезоне 2020/21 - Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Победителем прошлого розыгрыша Серии А стал "Интер". Миланский клуб сумел прервать гегемонию "Ювентуса", который выигрывал чемпионат Италии последние девять лет подряд.

Этот сезон стал особенным для нашего Руслана Малиновского, который стал лучшим ассистентом чемпионата. А скажете сколько именно голевых передач он отдал в чемпионате? Этот и другие эпизоды Серии А в сезоне 2020/21 вы можете освежить в своей памяти, пройдя наш квиз.

Читайте такжеНасколько внимательно вы следили за УПЛ в сезоне 2020/21? Квиз от UA-Футбол
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Dr. House (Поділля)
31.05.2021 в 16:06
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