Эриксен: Мы с Конте по-разному смотрели на футбол

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен отреагировал на уход Антонио Конте с поста главного тренера миланской команды.

"Уход Конте из клуба стал настоящим сюрпризом, ведь мы только что стали чемпионами. У нас с ним всегда были хорошие отношения, но мы по-разному смотрели на футбол. Что касается моего будущего, я поговорю с руководством "Интера" после чемпионата Европы. Хочу играть на более атакующей позиции", — приводит слова Эриксена журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

Напомним, Конте покинул пост главного тренера "Интера" 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.