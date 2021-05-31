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Эриксен: Мы с Конте по-разному смотрели на футбол
Футболист рассказал об отношениях игроков к специалисту
Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен отреагировал на уход Антонио Конте с поста главного тренера миланской команды.
"Уход Конте из клуба стал настоящим сюрпризом, ведь мы только что стали чемпионами. У нас с ним всегда были хорошие отношения, но мы по-разному смотрели на футбол. Что касается моего будущего, я поговорю с руководством "Интера" после чемпионата Европы. Хочу играть на более атакующей позиции", — приводит слова Эриксена журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".
Напомним, Конте покинул пост главного тренера "Интера" 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.
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