  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эриксен: Мы с Конте по-разному смотрели на футбол
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эриксен: Мы с Конте по-разному смотрели на футбол

Италия
(2 голосов)

Футболист рассказал об отношениях игроков к специалисту

Эриксен: Мы с Конте по-разному смотрели на футбол

Новина українською

Полузащитник "Интера" Кристиан Эриксен отреагировал на уход Антонио Конте с поста главного тренера миланской команды.

"Уход Конте из клуба стал настоящим сюрпризом, ведь мы только что стали чемпионами. У нас с ним всегда были хорошие отношения, но мы по-разному смотрели на футбол. Что касается моего будущего, я поговорю с руководством "Интера" после чемпионата Европы. Хочу играть на более атакующей позиции", — приводит слова Эриксена журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

Напомним, Конте покинул пост главного тренера "Интера" 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен Антонио Конте Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...