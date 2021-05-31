  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ренн хочет выкупить полузащитника Ромы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ренн хочет выкупить полузащитника Ромы

Италия
(1 голосов)

Нзонзи может продолжить выступления за французский клуб

Ренн хочет выкупить полузащитника Ромы

Новина українською

"Ренн" планирует выкупить права на полузащитника Стивена Нзонзи. "Рома" хочет получить за игрока 8 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

32-летний хавбек провел прошлый сезон во французском клубе на правах аренды. Всего он сыграл за "Ренн" 39 матчей, в которых забил 1 гол.

Контракт Нзонзи с "Ромой" рассчитан до лета 2022 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ренн Рома (Рим) Стивен Нзонзи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...