Ренн хочет выкупить полузащитника Ромы

"Ренн" планирует выкупить права на полузащитника Стивена Нзонзи. "Рома" хочет получить за игрока 8 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

32-летний хавбек провел прошлый сезон во французском клубе на правах аренды. Всего он сыграл за "Ренн" 39 матчей, в которых забил 1 гол.

Контракт Нзонзи с "Ромой" рассчитан до лета 2022 года.