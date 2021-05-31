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Назван лучший полузащитник Серии А по итогам сезона
Им стал игрок Интера
Организаторы Серии А продолжают подводить итоги сезона. Лучшим полузащитником был признан хавбек "Интера" Николо Барелла.
В минувшем сезоне 24-летний итальянец провел 36 матчей. На его счету 3 гола и 9 результативных передач.
????MVP 2020/2021????— Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2021
Miglior centrocampista: Nicolò Barella ! ????
Pressing a tutto campo, precisione nei passaggi e binomio perfetto tra qualità e quantità: un campionato da incorniciare! https://t.co/KLj1psWvj5#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/MUchlhqXJX
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