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Назван лучший полузащитник Серии А по итогам сезона

Италия
(1 голосов)

Им стал игрок Интера

Назван лучший полузащитник Серии А по итогам сезона

Новина українською

Организаторы Серии А продолжают подводить итоги сезона. Лучшим полузащитником был признан хавбек "Интера" Николо Барелла.

В минувшем сезоне 24-летний итальянец провел 36 матчей. На его счету 3 гола и 9 результативных передач.

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В статье: Серия А Николо Барелла
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Комментарии (1)
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Maugli (Джунгли Африки)
31.05.2021 в 19:37
У Малиновского показатели лучше. Только в Украине лучшим могли назвать Тайсона(
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