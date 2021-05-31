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Аллегри хочет видеть в Ювентусе полузащитника Сассуоло
Руководство клуба давно следит за игроком
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал первую трансферную цель.
Как пишет Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, специалист хочет видеть в команде полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Его пожелание совпадает с планами бьянконери — клуб следил за развитием игрока ещё до назначения Аллегри.
В минувшем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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