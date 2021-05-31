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Аллегри хочет видеть в Ювентусе полузащитника Сассуоло

Италия
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Руководство клуба давно следит за игроком

Аллегри хочет видеть в Ювентусе полузащитника Сассуоло

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал первую трансферную цель.

Как пишет Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, специалист хочет видеть в команде полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Его пожелание совпадает с планами бьянконери — клуб следил за развитием игрока ещё до назначения Аллегри.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Мануэль Локателли
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