Аллегри хочет видеть в Ювентусе полузащитника Сассуоло

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри назвал первую трансферную цель.

Как пишет Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, специалист хочет видеть в команде полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли. Его пожелание совпадает с планами бьянконери — клуб следил за развитием игрока ещё до назначения Аллегри.

В минувшем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.