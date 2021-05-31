Италия
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Определен лучший игрок Серии А
Фото: Серія А
Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку - лучший игрок итальянской Серии А сезона 2020/21. Таков итог от лиги Серии А.
28-летний форвард в прошлом сезоне в чемпионате Италии забил 36 голов в 24 матчах. Притом еще и отдал 10 результативных передач.
Трансферная стоимость Ромелу, по данным Transfermarkt - 100 млн евро.
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