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Определен лучший игрок Серии А

Италия
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Определен лучший игрок Серии А

Фото: Серія А

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Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку - лучший игрок итальянской Серии А сезона 2020/21. Таков итог от лиги Серии А.

28-летний форвард в прошлом сезоне в чемпионате Италии забил 36 голов в 24 матчах. Притом еще и отдал 10 результативных передач.

Трансферная стоимость Ромелу, по данным Transfermarkt - 100 млн евро.

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В статье: Ромелу Лукаку Серия А Интер (Милан)
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