Моуриньо хочет видеть в Роме защитника Баварии

Новый наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо хочет привезти защитника Жерома Боатенга в Рим в летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta Dello Sport.

32-летний центральный защитник может быть бесплатным трансфером, когда в конце июня завершится его контракт в немецкой "Баварии".

"Рома" готовится к этому шагу, а Моуриньо является поклонником таланта Боатенга еще с тех времен, когда возглавлял "Манчестер Юнайтед".