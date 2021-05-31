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Моуриньо хочет видеть в Роме защитника Баварии
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Новый наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуриньо хочет привезти защитника Жерома Боатенга в Рим в летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta Dello Sport.
32-летний центральный защитник может быть бесплатным трансфером, когда в конце июня завершится его контракт в немецкой "Баварии".
"Рома" готовится к этому шагу, а Моуриньо является поклонником таланта Боатенга еще с тех времен, когда возглавлял "Манчестер Юнайтед".
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