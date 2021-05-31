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Аталанта присмотрела японское усиление в оборону

Италия
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Аталанта присмотрела японское усиление в оборону

Фото: Medium/автор невідомий

Новина українською

Бергамская "Аталанта" ведет переговоры с "Болоньей" относительно центрального защитника Такэхиро Томиясу, сообщает Tuttosport.

В прошлом сезоне 22-летний Такэхиро провел 33 поединка за "Болонью", забил 2 гола. У него контракт с клубом до 2024 года.

Стоимость контракта игрока - 18 млн евро.

По итогам сезона "Болонья" заняла 12 место, "Аталанта" - 3.

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В статье: Болонья Токихиру Томиясу
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