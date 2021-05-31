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Аталанта присмотрела японское усиление в оборону
Фото: Medium/автор невідомий
Бергамская "Аталанта" ведет переговоры с "Болоньей" относительно центрального защитника Такэхиро Томиясу, сообщает Tuttosport.
В прошлом сезоне 22-летний Такэхиро провел 33 поединка за "Болонью", забил 2 гола. У него контракт с клубом до 2024 года.
Стоимость контракта игрока - 18 млн евро.
По итогам сезона "Болонья" заняла 12 место, "Аталанта" - 3.
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