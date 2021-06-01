Один из тех, кто может покинуть команду: хавбек Интера сдал положительный тест на COVID-19

Чилийский футболист миланского "Интера" Артуро Видаль подхватил коронавирусную инфекцию – об этом сообщает портал CNN. Отмечается, что хавбек переносит COVID-19 не слишком легко – на фоне тонзиллита, лихорадки и обезвоживания.

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Сейчас игрок находится в расположении сборной, которая готовится к Кубку Америки. Все остальные футболисты главной команды страны сдали отрицательные тесты.

В то же время журналист Николо Скира сообщает, что миланский "Интер" продолжает проводить политику сокращения расходов. Скорее всего, Видаль покинет команду вместе с Алексисом Санчесом. 34-летний Артуро получает 6,5 млн евро в год.