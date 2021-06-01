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Один из тех, кто может покинуть команду: хавбек Интера сдал положительный тест на COVID-19
Непростой этап в жизни Артуро
Getty Images / Global Images Ukraine
Чилийский футболист миланского "Интера" Артуро Видаль подхватил коронавирусную инфекцию – об этом сообщает портал CNN. Отмечается, что хавбек переносит COVID-19 не слишком легко – на фоне тонзиллита, лихорадки и обезвоживания.
Сейчас игрок находится в расположении сборной, которая готовится к Кубку Америки. Все остальные футболисты главной команды страны сдали отрицательные тесты.
В то же время журналист Николо Скира сообщает, что миланский "Интер" продолжает проводить политику сокращения расходов. Скорее всего, Видаль покинет команду вместе с Алексисом Санчесом. 34-летний Артуро получает 6,5 млн евро в год.
L’#Inter nella politica della riduzione del monte ingaggi ha messo in uscita Arturo #Vidal (€6,5M netti) e Alexis #Sanchez (€7M netti fino al 2023). #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2021
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